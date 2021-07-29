В некоторых странах эти миниатюрные электромобили классифицируют как квадроциклы и не требуют водительского удостоверения для вождения. Это потому, что они очень медленные.

Наряду с этими миниатюрными машинками даже такие крохи, как smart Fortwo, Fiat 500 или Mini Cooper кажутся великанами. И их динамика вполне соответствует габаритам.

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Во Франции и некоторых странах Европы такими электромобилями разрешено управлять даже детям с 14 лет, так как они физически не могут развивать скорость, при которой могут быть серьезные последствия в ДТП. Насколько они медленные – демонстрирует это видео с гонками на короткой дистанции от британского издания What Car.

Участники гонки: совершенно новый Citroen Ami, двухместный Renault Twizy, который существует с 2012 года, индийский Reva G-Wiz и Micro Electric (me) британского производства.

Характеристики электрокаров даже на бумаге выглядят комично. Renault Twizy имеет 17 л.с., но это еще солидная мощность, по сравнению с 8-сильным Citroen Ami. Зато последний и стоит соответственно – электрокар доступен в аренду за 19,99 евро в месяц.

Micro Electric стоит 11 999 фунтов стерлингов (14 100 евро), что не так уж и дешево, учитывая его характеристики. Правда, электрокар, который занимает ровно половину стандартного парковочного места, неплохо оснащен и имеет мультимедийную систему с сенсорным экраном, кондиционер и панорамную крышу. Запас хода me – 150 километров, что больше чем вдвое выше показателя ближайшего конкурента, но мощность составляет всего 10 л.с.

Последний претендент – подержанный REVA G-Wiz индийского производства. В эксперименте участвовал автомобиль 2010 года выпуска, версия REVAi с улучшенными качествами, но выпускается модель с 2001 года.

Предсказуемо, гонки были очень медленными, но интересно, что победителем заезда стал не самый мощный из участников, а самый старый пересек финиш не последним.