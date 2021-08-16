Пікап прискорюється від 0 до 100 км/год за 3,45 секунди. Офіційно в категорію "суперкари" з такими цифрами не пройти, оскільки сучасні машини такого класу розганяються до сотні за три й менше секунди. Але це близько до динаміки Lamborghini Murcielago 2010 року. Або електричного гранд-турера Audi e-tron GT 2021 року.

Вивірена аеродинаміка, тотальне зниження маси, гібридні силові установки – виробники суперкарів модернізують кожен аспект автомобіля, аби забезпечити їм кращу динаміку. Це швидконогі лані та гепарди автомобільного світу. Пікап Ford F-150 від Shelby American збудований за іншим принципом – це чиста сила розлюченого гіпопотама.

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Shelby Ford F-150 Super Snake збудований за перевіреним рецептом: 5-літровий атмосферний V8 прокачали приводним нагнітачем Whipple, додали новий вихлоп Borla, допрацювали охолодження та паливну систему, занизили та посилили підвіску. В результаті потужність зросла до 786 кінських сил. Це забезпечило масивному пікапу прискорення від 0 до 97 км/год за 3,45 секунди.

Разом з посиленим мотором Shelby F-150 Super Snake отримав комплект широкого кузова, капот з прорізами та 22-дюймові колеса. Обвіс, колеса та занижену підвіску можна замовити без посилення мотору. Комплект тюнінгу доступний для дводверних та чотиридверних версій пікапа актуального покоління.

Shelby American дає на свої вироби гарантію три роки або 58 тисяч кілометрів. Дводверний 786-сильний пікап з обвісом коштує від 98 690 доларів, чотиридверний – від 113 680 доларів. Всього буде випущено 600 Super Snake, по 300 для кожного типу кузова.

Фото: Shelby F-150 Super Snake / Shelby