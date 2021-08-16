Пикап ускоряется от 0 до 100 км/ч за 3,45 секунды. Официально в категорию "суперкары" с такими цифрами не пройти, поскольку современные машины такого класса разгоняются до сотни за три и менее секунды. Но это близко к динамике Lamborghini Murcielago 2010 года. Или электрического гранд-турера Audi e-tron GT 2021 года.

Выверенная аэродинамика, тотальное снижение массы, гибридные силовые установки – производители суперкаров модернизируют каждый аспект автомобиля, чтобы обеспечить им лучшую динамику. Это быстроногие лани и гепарды автомобильного мира. Пикап Ford F-150 от Shelby American построен по другому принципу – это чистая сила разъяренного гиппопотама.

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Shelby Ford F-150 Super Snake построен по проверенному рецепту: 5-литровый атмосферный V8 прокачали приводным нагнетателем Whipple, добавили новый выхлоп Borla, доработали охлаждение и топливную систему, занизили и усилили подвеску. В результате мощность возросла до 786 лошадиных сил. Это обеспечило массивному пикапу ускорение от 0 до 97 км/ч за 3,45 секунды.

Вместе с усиленным мотором Shelby F-150 Super Snake получил комплект широкого кузова, капот с прорезями и 22-дюймовые колеса. Обвес, колеса и заниженную подвеску можно заказать без усиления мотора. Комплект тюнинга доступен для двухдверных и четырехдверных версий пикапа актуального поколения.

Shelby American дает на свои изделия гарантию три года или 58 тысяч километров. Двухдверный 786-сильный пикап с обвесом стоит от 98 690 долларов, четырехдверный – от 113 680 долларов. Всего будет выпущено 600 Super Snake, по 300 для каждого типа кузова.

Фото: Shelby F-150 Super Snake / Shelby