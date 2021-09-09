Казахський канал SUV Battle на YouTube вирішив перевірити, чи є в серії 300 все необхідне, аби бути кращим за попереднє покоління та інших жорстких суперників. Результат виявився несподіваним.

Діяз Валіхан – ведучий відео, розміщеного нижче та англомовного каналу SUV Battle, обирає “царя гори” з-поміж кращих позашляховиків світу.

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Отже, Land Cruiser 300 повинен довести свою спроможність на бездоріжжі за допомогою нового 3,5-літрового турбомотора V6 потужністю 415 к.с. та заводських шин.

Першим на шлях з перешкодами виступає Nissan Patrol Y62 2014 року, оснащений 5,6-літровим двигуном і 405 к.с. Наступним вийшов на тест Land Cruiser 200 із 4,6-літровим 309-сильним мотором. Далі – Range Rover 2020 року з 5-літровим мотором на 525 сил, а за ним – Land Rover Defender 2020, оснащений 400-сильним 3.0-турбо. Mercedes-AMG G63 вийшов на змагання з 4-літровим 585-сильним турбомотором, а Ford F-150 Raptor мав під капотом 3.5Т з віддачею у 450 сил.

Важливо відзначити, що Toyota LC 300 отримав подвійні шанси сяяти, оскільки позашляховик двічі проїхав смугою перешкод.

Після того, як висновки будуть зроблені, буде цілком правильно дізнатися, хто здобув загальну перемогу. Але варто зазначити, що Діяз вирішив виключити G 63, Range Rover LWB та Raptor з конкурсу, через те, що вони мають набагато вищу ціну.

Таким чином, третє місце посів Land Cruiser 200, друге місце розділили між собою новіший LC 300 та Patrol, а третє забрав Defender.