Американський виробник General Motors через нестачу чіпів не закрив заводи, а випускає автомобілі без них. Поки їх не можна продати, вони очікують на мікросхеми у полі.

Один з заводів концерну General Motors у місті Флінт штату Мічіган, незважаючи на нестачу чіпів для електронних систем автомобілів, продовжує випускати пікапи Chevrolet. Машини практично готові, але без певних елементів з мікросхемами.

До речі виробник хоче позбутися постачальників чіпів

Компанія сподівається, що коли підвезуть напівпровідники, фахівці встановлять їх в ці автомобілі і пікапи поїдуть в автосалони. Але криза з мікрочіпами посилюється, а завод вже випустив так багато машин, що вони не поміщаються на заводських складах. Адже потужність заводу – тисячу автомобілів на добу!

Тоді General Motors вирішив орендувати стоянку для них поблизу гори Морріс у тому ж штаті Мічіган. Сотні новеньких машин стоять "мертвим вантажем" та не можуть їздити. Скільки вони будуть чекати на запчастини з дефіцитними чіпами, невідомо. Можливо, до того часу вони не стануть металобрухтом.

Нагадаємо, що автовиробники прогнозують дефіцит чіпів до 2023 року.