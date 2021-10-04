Наразі завод у штаті Огайо належить бренду Lordstown Motors, але оператором виробництва стане компанія Foxconn, яка випускатиме електромобілі під маркою Lordstown та під власним брендом.

Тайванська компанія Hon Hai Technology Group, більш відома як Foxconn, та американський виробник електромобілів Lordstown Motors досягли домовленостей про спільну роботу над електромобілями на заводі в Огайо.

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Foxconn – компанія, яка виробляє Apple iPhone на замовлення американського бренду, придбає акції свого нового партнера на 50 мільйонів доларів, а також заплатить йому ще 230 мільйонів доларів, щоб викупити все підприємство, за винятком складальної та пакувальної ліній, прав на інтелектуальну власність і деяких інших активів.

Lordstown Motors буде оплачувати довгострокову оренду частини об'єкта для своїх співробітників, а Foxconn керуватиме виробництвом електричних пікапів Lordstown Endurance з квітня 2022 року. Паралельно з Endurance на конвеєр заводу Lordstown стане й електромобіль під власним брендом Foxconn. Поки що останній лиш оприлюднив назву свого автомобільного бренду – Foxtron.

Угода принесе користь обом компаніям: для Foxconn це можливість мати виробничу базу в США, а для Lordstown Motors – нарешті розпочати масове виробництво свого першого автомобіля. З різних причин старт виробництва електричного пікапа Lordstown Endurance багато разів відкладався. Крім того, в угоді сказано, що в Огайо Foxconn також буде випускати щось для бренду Fisker, але не уточнюється, що саме.

Раніше завод Lordstown належав General Motors і був основним виробничим центром для Chevrolet Cruze.

Фото: електричний пікап Lordstown Endurance / Lordstown Motors