Після останнього оголошення результатів роботи у 2021 році, які виявились надзвичайно успішними для автовиробника, акції виросли в ціні на 13%.

У понеділок компанія Tesla Inc. приєдналася до елітної групи компаній з ринковою вартістю понад 1 трильйон доларів, що стало ключовою віхою в історії виробника електромобілів.

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Виробник найбільш продаваного електромобіля в усьому світі – седана Model 3, зараз є другою найшвидшою за ростом компанією, яка досягла цієї позначки – минуло трохи більш як 11 років з моменту її публічного дебюту у червні 2010 року. Кращий результат вдалось показати лише компанія Facebook Inc, однак її ринкова капіталізація зараз нижча за 1 трильйон доларів, оскільки акції були розпродані за останні два місяці. Іншими американськими компаніями з капіталізацією у трильйон доларів є Apple, Microsoft, Alphabet (материнська компанія Google) та Amazon.

У понеділок, після оголошення квартальних звітів, акції Tesla підскочили на 13%, що стало найбільшим стрибком протягом одного дня з 9 березня цього року. Торги закрились на рекордно високому рівні у 1024,86 доларів за акцію, що підняло ринкову капіталізацію вище 1 трлн доларів, на основі близько мільярда акцій, що знаходяться в обігу.

Багатство засновника і керівника компанії Ілона Маска також різко зросло, разом з останнім стрибком курсу акцій. За даними “Індексу мільярдерів Bloomberg” Маск зараз є найбагатшою людиною у світі зі статком близько 252 мільярдів доларів, що значно випереджає 193 мільярди доларів засновника Amazon Джеффа Безоса. За даними Bloomberg, Маск також є найбільшим акціонером Tesla з майже 17% акцій.

За останні п’ять місяців акції компанії зросли більше ніж на 75% з середини травня. Однак останнім часом багато факторів вплинуло на результати діяльності та фінансові звіти. Tesla показала значні прибутки, доправила клієнтам рекордну кількість машин, запустила нову фабрику у Німеччині, отримала замовлення від гіганта прокату автомобілів Hertz на 100 тисяч машин, а Tesla Model 3 очолила рейтинги продажів у Європі.