Здається, усі виробники смартфонів у найближчому майбутньому матимуть власний автомобільний бренд. Китайська компанія Huawey вже торгує гібридами, в розробці яких брала участь, але має масштабніший план – випускати електрокари під власним брендом.

Майбутні електромобілі Huawei розробляються спільно з партнерами – автовиробником Changan Automobile та постачальником інтелектуальних продуктів Ningde. Перший електромобіль Huawei під кодовою назвою E11 обіцяють представити до кінця цього року.

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Як ми знаємо, власні автомобільні підрозділи та самостійні бренди для автомобілів будуть у таких виробників техніки, як Apple та Foxconn, Xiaomi та Oppo. Зараз ми б не здивувались, почувши про електромобіль Nokia. Але одним із найпопулярніших брендів на ринку смартфонів сьогодні є Huawei, який вже певний час працює над створенням власних електромобілів.

Передбачалось, що власний електрокар Huawei представить на цьогорічному автосалоні у Шанхаї, однак квітневою прем’єрою став гібрид Seres SF5. Зараз він продається у торговій мережі Huawei в розділі Smart Choice. З моменту старту продажів, було реалізовано понад 3000 цих машин, що для Huawei є достатнім стимулом для розбудови власної лінійки електромобілів.

Фото: гібрид Seres SF5 / Huawei

Назва бренду, під яким Huawei випускатиме електромобілі, поки не оголошена – її розкриють на презентації першої новинки. Відома лиш кодова назва цього автомобіля – E11, а також є зображення верхньої частини машини та інформація про те, що це буде кросовер з трьома рядами сидінь.

Також відомо, що протягом наступних трьох років Huawei планує поставити на електричну платформу E11 ще десять моделей машин різних класів – купе, позашляховики та компактні кросовери, мінівен тощо. Таким чином, лінійка виробника включатиме 11 моделей.

Компанія Changan планує використати цю ж платформу для створення власних електромобілів, причому під окремим брендом, якому призначено грати у вищому ціновому сегменті. Вже є зображення першої моделі Changan під кодовою назвою C385.