Китайський гігант електроніки і один з лідерів у виробництві смартфонів випередив конкурентів у завоюванні нового ринку – автомобільного. Перша модель вже у продажу в Китаї під назвою Seres SF5 і доступна в обраних крамницях Huawei Smart Selection.

На чистій електроенергії Huawei Seres SF5 здатен проїхати 180 кілометрів, тож виробник називає його електрокаром. Huawei випускатиме кросовер на високотехнологічному роботизованому заводі. Про експорт машин за межі Китаю поки не йдеться.

Також цікаво: Компактний електричний кросовер Mercedes-Benz EQB представлений офіційно: семимісний салон і запас ходу під 500 км

Гібридний кросовер інженери Huawei розробили спільно з фахівцями технологічної компанії Seres з Каліфорнії. Новинка за габаритами близька до Audi Q5 та Porsche Macan, а з електрокарів має один формат з Mercedes-Benz EQB. Довжина Seres SF5 становить 4700 міліметрів, ширина – 1930 міліметрів, висота – 1630 міліметрів, колісна база – 2875 міліметрів; кліренс – 180 міліметрів.

Висувні ручки, планшетний екран інформаційно-розважального центру та форма крісел відсилають до електрокарів Tesla. В інтер'єрі автомобіля використовуються панелі з натурального дерева, оброблений метал. У вартість гібридного кросовера входять цифрова приладова панель, електричний люк, передні сидіння з функціями обігріву, вентиляції та масажу.

Фото: Huawei Seres SF5 / Huawei / Carscoops

Кросовер отримав високотехнологічне програмне забезпечення, яке забезпечує блискавичну роботу інформаційно-розважального комплексу, а також управління електронікою та апаратурою – ультразвуковими радарами і датчиками, камерами кругового огляду, адаптивним круїз-контролем, а також системами екстреного гальмування, утримання в смузі і попередження про лобове зіткнення. Автомобіль також забезпечений першокласною аудіосистемою з 11 динаміками і двома сабвуферами.

Силова установка Huawei Seres SF5 складається з чотирициліндрового бензинового мотора об’ємом 1,5 літра, та пари електромоторів. Бензиновий мотор тут працює, як генератор електроенергії для акумуляторних батарей, що й дозволяє виробнику називати SF5 електромобілем. Загальна продуктивність силової установки складає 551 кінську силу і 820 ньютон-метрів. Прискорення до 100 кілометрів на годину відбувається за 4,7 секунди, а максимальна швидкість сягає 230 кілометрів на годину. На електротязі кросовер здатен долати до 180 кілометрів, а задіюючи ДВЗ можна проїхати 1000 кілометрів.

Huawei обіцяє найближчим часом розпочати продаж SF5, причому фізично автомобілі будуть представлені у кількох флагманських магазинах бренду в Китаї. Вже оголошені ціни – Huawei Seres SF5 коштує від 216 800 юанів, що дорівнює становить 33 356 доларам або 939 270 гривень за поточним курсом.