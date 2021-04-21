Китайский гигант электроники и один из лидеров в производстве смартфонов опередил конкурентов в завоевании нового рынка – автомобильного. Первая модель уже в продаже в Китае под названием Seres SF5 и доступна в выбранных магазинах Huawei Smart Selection.

На чистой электроэнергии Huawei Seres SF5 способен проехать 180 километров, поэтому производитель называет его электрокаром. Huawei будет выпускать кроссовер на высокотехнологичном роботизированном заводе. Об экспорте машин за пределы Китая речь пока не идет.

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Гибридный кроссовер инженеры Huawei разработали совместно со специалистами технологической компании Seres из Калифорнии. Новинка по габаритам близка к Audi Q5 и Porsche Macan, а из электрокаров имеет один формат с Mercedes-Benz EQB. Длина Seres SF5 составляет 4700 миллиметров, ширина – 1930 миллиметров, высота – 1630 миллиметров, колесная база – 2875 мм; клиренс – 180 миллиметров.

Выдвижные ручки, планшетный экран информационно-развлекательного центра и форма кресел отсылают к электрокарам Tesla. В интерьере автомобиля используются панели из натурального дерева, обработанный металл. В стоимость гибридного кроссовера входят цифровая приборная панель, электрический люк, передние сиденья с функциями обогрева, вентиляции и массажа.

Фото: Huawei Seres SF5 / Huawei / Carscoops

Кроссовер получил высокотехнологичное программное обеспечение, которое обеспечивает молниеносную работу информационно-развлекательного комплекса, а также управления электроникой и аппаратурой – ультразвуковыми радарами и датчиками, камерами кругового обзора, адаптивным круиз-контролем, а также системами экстренного торможения, удержания в полосе и предупреждения о лобовом столкновении. Автомобиль также снабжен первоклассной аудиосистемой с 11 динамиками и двумя сабвуферами.

Силовая установка Huawei Seres SF5 состоит из четырехцилиндрового бензинового мотора объемом 1,5 литра, и пары электромоторов. Бензиновый мотор здесь работает, как генератор электроэнергии для аккумуляторных батарей, что и позволяет производителю называть SF5 электромобилем. Общая производительность силовой установки составляет 551 лошадиную силу и 820 ньютон-метров. Ускорение до 100 километров в час происходит за 4,7 секунды, а максимальная скорость достигает 230 километров в час. На электротяге кроссовер способен преодолевать до 180 километров, а задействуя ДВС можно проехать 1000 километров.

Huawei обещает в ближайшее время начать продажи SF5, причем физически автомобили будут представлены в нескольких флагманских магазинах бренда в Китае. Уже объявлены цены – Huawei Seres SF5 стоит от 216 800 юаней, что равно 33 356 долларам или 939 270 гривен по текущему курсу.