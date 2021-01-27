Китайский бренд Seres представил электромобиль, особенностью которого стало использование фирменной платформы Huawei DriveOne.

Первый электрокар под названием SF5 и базируется на платформе DriveOne, которая состоит из двигателей 405кВт и 820Нм, редуктора, DCDC (преобразователь постоянного тока), OBC (автомобильное зарядное устройство), PDU (блок распределения мощности), BCU (блок управления аккумулятором).

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Запас хода, по стандарту NEDC, составляет 1000 км, а по меркам цикла WLTP – до 850 км.

Новая разработка привода от Huawei является универсальным решением, которое не только упрощает производство электромобилей, но и делает их дешевле. Цена этого электромобиля будет на уровне 40 тис. долларов.

Разработка модели SF5 ведется с 2019 года, когда впервые представлен прототип. Seres также в разработке модели SF7, которая немного больше по габаритам.