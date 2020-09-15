Китайский гигант электроники уже давно имеет совместные проекты с автопроизводителями и развивает направление автомобильной электроники, а теперь основал дочернюю компанию Huawei Electric Technology, назначением которой является дальнейшее расширение автомобильного направления.

Уже несколько лет китайская компания Huawei активно сотрудничает с автопроизводителями и имеет определенный опыт в этой сфере. На счету Huawei такие проекты, как создание “цифровой автомобильной системы” для FAW, разработка связи машин с инфраструктурой и другими транспортными средствами типа Cellular-V2X, создание комплекса интеллектуальных коммуникаций Huawei HiCar, что применяется в автомобилях нескольких брендов, беспилотник на базе Porsche Panamera со смартфоном Mate 10 Pro в качестве управляющего компьютера, серийный беспилотный шаттл Dongfeng Sharing-VAN 1.0 Plus, с автономностью четвертого уровня и связью 5G.

Также интересно: Hyundai Tucson 2021-2022 представлен официально: характеристики, цены, фото, видео

На прошлой неделе на свет появилась компания Huawei Electric Technology с уставным капиталом в 250 миллионов юаней, которая на 100% принадлежит Huawei Technologies Co. В сферу интересов дочернего предприятия входят исследования и разработка, испытания, производство и продажа интеллектуального автомобильного оборудования. Речь идет и о софте, и о “железе”.

Ранее Huawei анонсировала три операционные системы для машин: HOS для кабины, AOS для умного вождения и VOS для управления “умным автомобилем”. Все три по сути являются автомобильными ответвлениями операционной системы Harmony OS, созданной Huawei в качестве альтернативы для Android.

Фото: реализованы автомобильные проекты Huawei / Dongfeng, Motor1

Harmony OS совместима с Android-приложениями. Первая версия Harmony OS появилась в августе 2019 года, а в сентябре 2020 года была анонсирована версия 2.0, рассчитанная на разные устройства: от смартфонов до смарт-часов и смарт-телевизоров. Внедрение Harmony в автомобильную сферу поможет Huawei организовать единую экосистему для машин и мобильной техники. О собственных автомобилях под маркой Huawei говорить пока рано.

Смотрите также: Сколько стоит микроавтобус от Lexus: шокирующие цифры