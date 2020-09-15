Китайський гігант електроніки вже давно має спільні проекти з автовиробниками та розвиває напрямок автомобільної електроніки, а тепер заснувала дочірню компанію Huawei Electric Technology, призначенням якої є подальше розширення автомобільного напрямку.

Вже кілька років китайська компанія Huawei активно співпрацює з автовиробниками і має певний досвід у цій сфері. На рахунку Huawei такі проекти, як створення “цифрової автомобільної системи” для FAW, розробка зв'язку машин з інфраструктурою та іншими транспортними засобами типу Cellular-V2X, створення комплексу інтелектуальних комунікацій Huawei HiCar, що застосовується у автомобілях кількох брендів, безпілотник на базі Porsche Panamera зі смартфоном Mate 10 Pro у якості керуючого комп’ютера, серійний безпілотний шатл Dongfeng Sharing-VAN 1.0 Plus, з автономністю четвертого рівня і зв'язком 5G.

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Минулого тижня на світ з’явилась компанія Huawei Electric Technology зі статутним капіталом у 250 мільйонів юанів, котра на 100% належить Huawei Technologies Co. У сферу інтересів дочірнього підприємства входять дослідження і розробка, випробування, виробництво і продаж інтелектуального автомобільного устаткування. Мова йде і про софт, і про “залізо”.

Раніше Huawei анонсувала три операційні системи для машин: HOS для кабіни, AOS для розумного водіння і VOS для управління “розумним автомобілем”. Всі три по суті є автомобільними відгалуженнями операційної системи Harmony OS, створеної Huawei у якості альтернативи для Android.

Фото: реалізовані автомобільні проекти Huawei / Dongfeng, Motor1

Harmony OS сумісна з Android-додатками. Перша версія Harmony OS з'явилася в серпні 2019 року, а у вересні 2020 го була анонсована версія 2.0, розрахована на різні пристрої, від смартфонів до смарт-годинників і смарт-телевізорів. Проникнення Harmony в автомобільну сферу допоможе Huawei організувати єдину екосистему для машин і мобільної техніки. Про власні автомобілі під маркою Huawei говорити поки зарано.

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