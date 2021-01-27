Китайський бренд Seres представив електромобіль, особливістю якого стало використання фірмової платформи Huawei DriveOne.

Перший електрокар має назву SF5 і базується на платформі DriveOne, яка складається з двигунів 405кВт и 820Нм, редуктора, DCDC (перетворювач постійного струму), OBC (автомобільний зарядний пристрій), PDU (блок розподілу потужності), BCU (блок управління акумулятором).

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Запас ходу, за стандартом NEDC, становить 1000 км, а за мірками циклу WLTP – до 850 км.

Нова розробка приводу від Huawei є універсальним рішенням, яке не тільки спрощує виробництво електромобілів, але і робить їх дешевшими. Ціна цього електромобілю буде на рівні 40 тис. долларів.

Розробка моделі SF5 ведеться з 2019 року, коли було вперше презентовано прототип. Seres також має в розробці модель SF7, яка трошки більша за габаритами.