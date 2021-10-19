Менш як тиждень тому компанія Foxconn (офіційно Hon Hai), яка веде виробництво гаджетів для Apple, анонсувала дебют трьох електромобілів під власною маркою Foxtron, а сьогодні ми вже можемо познайомитись з ними.

Компанія Foxconn Technology Group представила свої перші електромобілі, створені у співпраці з тайванським автовиробником Yulon Motor. У них власний дизайн, силові установки та електроніка, а головне – власні товарні знаки, логотип та назва Foxtron, що підтверджує версію про самостійну реалізацію автомобілів новоявленим виробником.

Також цікаво: Ioniq 7: як виглядатиме та що відомо про флагманський електричний кросовер Hyundai

Як і було обіцяно, Foxconn представила три автомобілі, побудованих на одній платформі. Причому один з них – це автобус. Цікаво, що назви моделей нагадують імена перших машин Ford та сучасних Tesla. У портфоліо новоявленого автовиробника з’явились Model C, Model T та Model E. Перші дві назви використовував “блакитний овал” на початку минулого століття, а назву Model E американський виробник запатентував у 2013 році, хоча й досі нею не скористався.

Перша модель – кросовер Foxtron Model C. Електрокар має довжину 4,64 метра при колісній базі у 2,86 метра. Він вміщує до семи осіб (5 + 2). Кросоверу обіцяний запас ходу на одному заряді до 700 кілометрів та прискорення до першої сотні на спідометрі за 3,8 секунди. Також відомо, що кузов машини має низький аеродинамічний опір з коефіцієнтом 0,27 – такий же має Skoda Enyaq iV.

Дизайн седана Model E Foxconn допомагали створити майстри студії Pininfarina, про що свідчить невеличкий логотип італійського ательє на борту машини. Електрокару обіцяний запас ходу 750 кілометрів, потужність у 750 кінських сил та прискорення до сотні за 2,8 секунди.

Model T являє собою міський автобус з низькою підлогою. Пасажирський транспорт проїхав 200 тисяч кілометрів під час випробувань на витривалість, а також був протестований на безпеку водія і пасажирів. Автобус здатний долати до 400 кілометрів без підзарядки, розвиває максимальну швидкість у 120 км/год. При повному навантаженні автобус може їхати в гору з ухилом 25 градусів.

Випускати автомобілі під маркою Foxtron буде спільне підприємство Foxconn та Yulon. Крім того, платформу Foxtron також буде використано для створення власних електрокарів для марок Luxgen та CMC, які належать Yulon. Крім того,

випуск автомобілів можуть налагодити на американському заводі Lordstown Motors в штаті Огайо – ймовірно, там Foxconn збиратиме машини для брендів Lordstown, Fisker і, власне, Foxtron.