Менее чем неделю назад компания Foxconn (официально Hon Hai), которая ведет производство гаджетов Apple, анонсировала выход трех электромобилей под собственной маркой Foxtron, а сегодня мы уже можем познакомиться с ними.

Компания Foxconn Technology Group представила свои первые электромобили, созданные в сотрудничестве с тайваньским автопроизводителем Yulon Motor. У них собственный дизайн, силовые установки и электроника, а главное – собственные товарные знаки, логотип и название Foxtron, что подтверждает версию о самостоятельной реализации автомобилей новоявленным производителем.

Также интересно: Ioniq 7: как будет выглядеть и что известно об флагманский электрический кроссовер Hyundai

Как и было обещано, Foxconn представила три автомобиля, построенных на одной платформе. Причем один из них – это автобус. Интересно, что названия моделей напоминают имена первых машин Ford и современных Tesla. В портфолио новоявленного автопроизводителя появились Model C, Model T и Model E. Первые два названия использовал “голубой овал” в начале прошлого века, а название Model E американский производитель запатентовал в 2013 году, хотя и до сих пор ею не воспользовался.

Первая модель – кроссовер Foxtron Model C. Электрокар имеет длину 4,64 метра при колесной базе в 2,86 метра. Он вмещает до семи человек (5 + 2). Кроссоверу обещан запас хода на одном заряде до 700 километров и ускорение до первой сотни на спидометре за 3,8 секунды. Также известно, что кузов машины имеет низкое аэродинамическое сопротивление с коэффициентом 0,27 – такой же имеет Skoda Enyaq iV.

Дизайн седана Model E Foxconn помогали создать мастера студии Pininfarina, о чем свидетельствует небольшой логотип итальянского ателье на борту машины. Электрокару обещанный запас хода 750 км, мощность в 750 лошадиных сил и ускорение до сотни за 2,8 секунды.

Model T представляет собой городской автобус с низким полом. Пассажирский транспорт проехал 200 тысяч километров во время испытаний на выносливость, а также был протестирован на безопасность водителя и пассажиров. Автобус способен преодолевать до 400 километров без подзарядки, развивает максимальную скорость в 120 км/ч. При полной нагрузке автобус может ехать в гору с уклоном 25 градусов.

Выпускать автомобили под маркой Foxtron будет совместное предприятие Foxconn и Yulon. Кроме того, платформу Foxtron также будет использовано для создания собственных электрокаров для марок Luxgen и CMC, которые относятся Yulon. Кроме того, выпуск автомобилей могут наладить на американском заводе Lordstown Motors в штате Огайо – вероятно, там Foxconn будет собирать машины для брендов Lordstown, Fisker и, собственно, Foxtron.