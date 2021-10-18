Электрический внедорожник размером с Hyundai Palisade должен выйти на рынок в 2023 году, но уже сейчас о нем известно немало.

Ioniq – суббренд, для обозначения линейки электромобилей Hyundai, в настоящее время представленной двумя моделями: Ioniq Electric и Ioniq 5. На очереди – гладкий седан Ioniq 6, а за ним идет большой внедорожник Ioniq 7. Дебют предсерийного прототипа Ioniq 7 ожидается в ближайшие месяцы, а на рынке автомобиль появится в 2023 году.

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Анонсированный на Мюнхенском автосалоне 2021 года, Ioniq 7 оставил больше вопросов, чем ответов. Но его внешний вид в значительной степени был раскрыт, благодаря официальным тизерам и некоторым манипуляциям в фоторедакторе.

Хотя многие автопроизводители ограничены фирменным дизайном, Hyundai применил к линейке Ioniq особый подход: модели с индексами 5, 6 и 7 имеют разные формы, но объединены одной общей чертой. Ioniq 5 – это четкие острые грани, Ioniq 6 – гладкие плавные линии, а Ioniq 7 словно объединяет их в одном, имея прямые линии с закруглениями граней.

Фото: официальные тизерные снимки от Hyundai / Hyundai

Общим элементом для всех является пиксельная графика, дополняющая светодиодную оптику.

Заглянуть внутрь Ioniq 7 еще никому не удалось, но можно предположить, что интерьер флагманского внедорожника будет выглядеть так же современно и стильно, как в Ioniq 5. При этом внедорожник будет трирядним, а благодаря электрическому приводу внутри должен быть просторнее Palisade. Так как это электрическая модель нового поколения, ее обеспечат передовой электроникой и цифровой техникой.

Ioniq 7, как и модели 5 и 6, использует платформу Hyundai Motor Group E-GMP. Ее также взяли за основу для электрических Kia и Genesis. "Седьмой" будет оснащен большим аккумулятором на 100 кВт-ч с приблизительным запасом хода свыше 480 километров. Система на 800 вольт позволит быстро заряжать электромобиль постоянным током до 350 кВт, а подзарядка от 10 до 80 процентов займет всего 18 минут.

Будет доступен полный привод, а двухмоторный агрегат мощностью около 308 л. с. (230 кВт). Вероятно, будут предложены и более мощные версии на уровне 577 сил у Kia EV6 GT.

Список конкурсов Ioniq 7 Model послушайте меня, из тюрьмы на богатый та ті, AC соус до 2023 богат: Volkswagen ID.6, Tesla Model X, Rivian R1S, BMW iX, Cadillac Lyriq, Fisker Ocean, Audi Q6 e-tron to.

Фото: неофициальные рендеры Ioniq 7 від Carscoops/ Josh Byrnes/Carscoops