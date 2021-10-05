В ходе теста журналист показал и "режим краба", и режим WTF, и ускорение 0-100 на бездорожье, и вообще все, на что способен GMC Hummer Edition 1 цене в 112 тысяч долларов. Такие машины только начали передавать покупателям.

Автор видео уже в заголовке к своему ролике выдал спойлер: "Я испытал на бездорожье новый электрический Hummer и он даже безумнее, чем я мог представить!". Что ж, нам остается только посмотреть видео, чтобы убедиться в этом собственными глазами.

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Для лучшего понимания того, что происходит на экране, можно включить субтитры с переводом на украинский, хотя и без слов можно увидеть небывалые возможности электрического "Хаммера".

Очень мало людей за пределами General Motors, до сих пор имели шанс лично руководить абсолютно новым электрическим Hummer. Роману Мика с канала The Fast Lane Truck посчастливилось быть одним из первых журналистов в мире, кому машину доверили на тест-драйв.

Прежде всего, следует отметить, что вся первая серия GMC Hummer EV Edition 1 уже распродана, покупатели получат машины до конца этого года. Машины из первой серии получили богатую комплектацию и оснащение, а также силовую установку с отдачей в 1000 лошадиных сил и 1632 Нм крутящего момента.

По паспорту, массивный пикап ускоряется до 60 миль/ч (96,5 км/ч) примерно за три секунды и это было первым, что хотелось почувствовать Роману из TFL. А дальше он перешел к скоростной езде, ползанию по скалам и даже дрифту. Не забыл журналист проверить и знаменитый "режим краба" – движение машины боком, а также радиус разворота.

За кадром остались такие вещи, как полезная нагрузка и возможность буксировки электрокара, которые производитель пока не разглашает. Как и то, как нагрузка влияет на запас хода.