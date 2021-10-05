У ході тесту журналіст показав і "режим краба", і режим WTF, і прискорення 0-100 на бездоріжжі, й узагалі все, на що здатен GMC Hummer Edition 1 ціною у 112 тисяч доларів. Такі машини щойно почали передавати покупцям.

Автор відео вже у заголовку до свого ролику видав спойлер: “Я випробував на бездоріжжі новий електричний Hummer і він навіть божевільніший, ніж я міг уявити!”. Що ж, нам залишається тільки подивитись відео, щоб пересвідчитись у цьому на власні очі.

Дивіться також: Битва титанів: відео протиборства Land Cruiser 300 із Patrol, G 63, Range Rover, Defender, Raptor та Land Cruiser 200

Для кращого розуміння того, що відбувається на екрані, можна увімкнути субтитри з перекладом на українську, хоча й без слів можна побачити небувалі можливості електричного “Хаммера”.

Дуже мало людей за межами General Motors, до цього часу мали шанс особисто керувати абсолютно новим електричним Hummer. Роману Міка з каналу The Fast Lane Truck пощастило бути одним із перших журналістів у світі, кому машину довірили на тест-драйв.

Перш за все, слід зазначити, що уся перша серія GMC Hummer EV Edition 1 вже розпродана, покупці отримають машини до кінця цього року. Машини з першої серії мають багату комплектацію й оснащення, а також силову установку з віддачею у 1000 кінських сил і 1632 Нм крутного моменту.

За паспортом, масивний пікап прискорюється до 60 миль/год (96,5 км/год) приблизно за три секунди і це було першим, що хотілось відчути Роману з TFL. А далі перейшов до швидкісної їзди, повзання по скелях і навіть дріфту. Не забув журналіст перевірити й славнозвісний “режим краба” – рух машини боком, а також радіус розвороту.

Поза кадром залишились такі речі, як корисне навантаження та можливості буксирування електрокара, які виробник поки не розголошує. Як і те, як навантаження впливає на запас ходу.