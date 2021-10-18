Електричний позашляховик розміром з Hyundai Palisade повинен вийти на ринок у 2023 році, але вже зараз про нього відомо чимало.

Ioniq – суббренд, для позначення лінійки електромобілів Hyundai, наразі представленої двома моделями: Ioniq Electric та Ioniq 5. На черзі – гладенький седан Ioniq 6, а за ним йде великий позашляховик Ioniq 7. Дебют передсерійного прототипу Ioniq 7 очікується в найближчі місяці, а на ринку автомобіль з’явиться у 2023 році.

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Анонсований на Мюнхенському автосалоні 2021 року, Ioniq 7 залишив більше запитань, ніж відповідей. Але його зовнішній вигляд значною мірою було розкрито, завдяки офіційним тізерам та деяким маніпуляціям у фоторедакторі.

Хоча багато автовиробників обмежені фірмовим дизайном, Hyundai застосував до лінійки Ioniq особливий підхід: моделі з індексами 5, 6 та 7 мають різні форми, але об’єднані однією спільною рисою. Ioniq 5 – це чіткі гострі грані, Ioniq 6 – гладенькі плавні лінії, а Ioniq 7 немов об’єднує їх в одному, маючи прямі лінії з закругленнями граней.

Фото: офіційні тізерні знімки від Hyundai / Hyundai

Спільним елементом для всіх є піксельна графіка, що доповнює світлодіодну оптику.

Зазирнути всередину Ioniq 7 ще нікому не вдалось, але можна припустити, що інтер’єр флагманського позашляховика виглядатиме так же сучасно та стильно, як в Ioniq 5. При цьому позашляховик буде трирядним, а завдяки електричному приводу всередині повинен бути просторішим за Palisade. Оскільки це електрична модель нового покоління, її забезпечать передовою електронікою та цифровою технікою.

Ioniq 7, як і моделі 5 та 6, використовує платформу E-GMP Hyundai Motor Group. Її також узяли за основу для електричних Kia та Genesis. “Сьомий” буде оснащений більшим акумулятором на 100 кВт-год з приблизним запасом ходу понад 480 кілометрів. Система на 800 вольт дозволить швидко заряджати електромобіль постійним струмом до 350 кВт, а підзарядка від 10 до 80 відсотків займе лише 18 хвилин.

Буде доступний повний привід, а двомоторний агрегат потужністю близько 308 к.с. (230 кВт). Ймовірно, будуть запропоновані й потужніші версії на рівні 577 сил у Kia EV6 GT.

Список конкурентів Ioniq 7 включатиме моделі, вже присутні на ринку та ті, які з’являться до 2023 року: Volkswagen ID.6, Tesla Model X, Rivian R1S, BMW iX, Cadillac Lyriq, Fisker Ocean, Audi Q6 e-tron тощо.

Фото: неофіційні рендери Ioniq 7 від Carscoops/ Josh Byrnes/Carscoops