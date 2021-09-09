Південнокорейський бренд обіцяє, що електрифікує всю свою модельну лінійку в Європі до 2035 року, а до 2040 року – на інших великих ринках, щоб у 2045 році зустріти людей "Покоління один" – першого, народженого у світі без вуглецю.

Великий електричний кросовер Ioniq 7 матиме передові технології безпеки, включаючи магістральний автопілот 3-го рівня автономності. Його поява на ринку очікується у 2024 році.

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Враховуючи розміри та ринкове позиціювання Ioniq 7, кросовер може отримати пневматичну підвіску та задні поворотні колеса від майбутнього Genesis G90 2022 року, як повідомляє The Korean Blog. Крім того, електрокару обіцяють камери заднього виду, замість дзеркал та величезну площу панорамного даху.

Ioniq 7 приєднається до вже наявного хетчбека Ioniq 5 та майбутнього седана Ioniq 6, прем'єра якого відбудеться у 2022 році. Тізерне зображення нижче включає концепт Prophecy 2020, який є попереднім переглядом вищезгаданого Ioniq 6 (ліворуч), Ioniq 5 (праворуч) та Ioniq 7 (у центрі).

Фото: ранній тізер лінійки Hyundai Ioniq / Hyundai

Характерною рисою майбутнього кросовера є світловий підпис передньої оптики – “піксельні” вертикальні фари та горизонтальна лінія між ними. Квадратні колісні арки вміщують великі колеса. Попри свої габарити, Ioniq 7, здається, має аеродинамічний силует, завдяки гострому куту нахилу вітрового скла та похилій лінії даху.

Hyundai Ioniq 7, як і решта моделей лінійки Ioniq, використовуватиме платформу E-GMP. У випадку флагманського кросовера, вона буде “розтягнута”, щоб вмістити три ряди сидінь у салоні.

Hyundai підтвердив, що великий електричний позашляховик буде використовувати нові батареї SK Innovation ємністю 100 кВт-год та 800-вольтову технологію, пропонуючи запас ходу понад 485 км. Компанія також повідомила, що Ioniq 7 буде використовувати двомоторну установку з комбінованою потужністю 308 к.с. та повним приводом.



Фото: рендер Hyundai Ioniq 7 від незалежного художника / Avarvarii/AutoExpress