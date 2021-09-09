Южнокорейский бренд обещает, что электрифицирует всю свою модельную линейку в Европе к 2035 году, а к 2040 году – на других крупных рынках, чтобы в 2045 году встретить людей "Поколение один" – первого, рожденного в мире без углерода.

Большой электрический кроссовер Ioniq 7 будет иметь передовые технологии безопасности, включая магистральный автопилот 3-го уровня автономности. Его появление на рынке ожидается в 2024 году.

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Учитывая размеры и рыночное позиционирование Ioniq 7, кроссовер может получить пневматическую подвеску и задние поворотные колеса от будущего Genesis G90 2022 года, как сообщает The Korean Blog. Кроме того, электрокару обещают камеры заднего вида, вместо зеркал и огромную площадь панорамной крыши.

Ioniq 7 присоединится к уже имеющемуся хэтчбека Ioniq 5 и будущему седану Ioniq 6, премьера которого состоится в 2022 году. Тизерное изображение ниже включает концепт Prophecy 2020, который является предварительным просмотром вышеупомянутого Ioniq 6 (слева), 5 Ioniq (справа) и Ioniq 7 (в центре).

Фото: ранний тизер линейки Hyundai Ioniq / Hyundai

Характерной чертой будущего кроссовера является световая подпись передней оптики – "пиксельные" вертикальные фары и горизонтальная линия между ними. Квадратные колесные арки вмещают большие колеса. Несмотря на свои габариты, Ioniq 7, кажется, имеет аэродинамический силуэт, благодаря острому углу наклона ветрового стекла и наклонной линии крыши.

Hyundai Ioniq 7, как и остальные модели линейки Ioniq, будет использовать платформу E-GMP. В случае флагманского кроссовера, она будет “растянута”, чтобы вместить три ряда сидений в салоне.

Hyundai подтвердил, что большой электрический внедорожник будет использовать новые батареи SK Innovation емкостью 100 кВт-ч и 800-вольтовую технологию, предлагая запас хода более 485 км. Компания также сообщила, что Ioniq 7 будет использовать двухмоторную установку с комбинированной мощностью 308 л. с. и полным приводом.



Фото: рендер Hyundai Ioniq 7 от независимого художника / Avarvarii/AutoExpress