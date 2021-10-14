Компания Foxconn (официально Hon Hai) проведет 18 октября специальное мероприятие, на котором представит предсерийные образцы нескольких моделей на основе открытой платформы MIH Open Platform.

MIH Open Platform – это архитектура с открытым кодом, разработка и использование которой доступны сторонним специалистам, через платформу MIH Consortium. Компания из Тайваня, которая производит смартфоны для Apple, в прошлом году объявила об использовании этой платформы для создания электромобилей под собственным брендом, а через несколько дней покажет физические модели первых из них.

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Как стало известно недавно, Foxconn выкупит бывший завод GM, чтобы выпускать электрокары в США. Портал Autoevolution сообщает, что компания уже даже зарегистрировала домен для сайта foxtronev.com, однако пока он не функционирует. Не исключено, что сайт начнет работать, после презентации в "День технологий Hon Hai" 18 октября.

На анонсированном видео Foxconn можно увидеть три модели – седан сегмента E, большой кроссовер и автобус. По плану, в линейке также должны быть электрический хэтчбек, меньший кроссовер и компактвэн.

Кадры видео

По меньшей мере для одного из легковых автомобилей Foxconn дизайн был разработан в европейской студии, название которой не раскрывается. Однако в видео можно заметить крошечный значок Pininfarina под передней стойкой одного из концептов.

Foxconn обещает, что посетители HHTD21 смогут покататься на легковых концептах – кроссовере и седане, что означает, что они являются полнофункциональными, а следовательно их рыночный дебют уже не за горами.