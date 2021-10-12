Пассажирский компактвэн технически идентичен последнему Volkswagen Caddy.

Caddy сменил поколение в начале прошлого года и за это время в Ford его не очень изменили, чтобы представить, как новый Tourneo Connect.

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У машины с голубым овалом другая оптика спереди и сзади, иначе оформлены бамперы и решетка радиатора, собственный дизайн колесных дисков и цветов кузова, а внутри – другие цвета и обивка, собственный интерфейс цифровых устройств.

Ford Tourneo Connect 2022 будет доступен в двух вариантах длины в исполнениях Sport, Titanium и Trend, а также в версии для активного отдыха Active с защитным пластиком по периметру и 17-дюймовыми дисками.

Семиместный салон нового Ford Tourneo Connect, как и у Caddy, уже в базовой комплектации предлагает информационно-развлекательную систему с тачскрином на 8,25 дюйма, а за доплату можно получить 10-дюймовый экран. Панель приборов, также на 10,25-дюймовом экране, имеет несколько визуальных интерфейсов.

Сиденье переднего пассажира складывается для транспортировки предметов длиной до 3 метров, а второй и третий ряды не только складываются, но и полностью снимаются для превращения пассажирского салона в полноценный грузовой отсек объемом 3,1 или 2,6 кубометра.

Фото: Ford Tourneo Connect 2022 / Ford

Для новинки предложат до 19 умных помощников и систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, однако большинство из них, к сожалению будет доступно лишь как опция.

Под коротеньким капотом Ford Tourneo Connect может быть 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 114 л.с. или один из двухлитровых дизелей – на 102 или 122 л.с. Трансмиссия – 6-скоростная “механика” или роботизированная, причем топовая версия модели с механической трансмиссией имеет еще и привод на все колеса – впервые в истории модели.

Заказы на новый Tourneo Connect дилеры откроют в начале следующего года, а к покупателям машины начнут прибывать весной. Вслед за пассажирской моделью, должен выйти коммерческий Ford Transit Connect.