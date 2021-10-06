Переднеприводный минивэн второго поколения будет предлагаться с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.

BMW 2-й серии Active Tourer получил достаточно масштабные изменения в дизайне. Первое, что бросается в глаза – большие решетки радиатора, как у старших моделей марки.

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Компактный минивэн также имеет новые светодиодные фары, которые можно заменить на фары с адаптивной матричной технологией за доплату. Профиль раскрывает аэродинамические дверные ручки в уровень с кузовом и боковые зеркала. Размер колес для новинки варьируется от 16 до 19 дюймов. Патрубки выхлопной системы теперь скрыты под задним бампером, для создания чистого вида. А задние фонари теперь стали более изощренными.

Фото: ключевые изменения в новом поколении BMW 2 Series Active Tourer / BMW

По сравнению с предшественником, модель второго поколения на 32 миллиметра длиннее (4386 мм) и на 24 мм шире (1824 мм), а колесная база осталась такой же, как раньше – 2670 мм. Высота составляет 1576 мм, а передняя и задняя колеи расширены на 25 мм – до 1586 мм спереди и 1586 мм сзади. Измененные пропорции, а также улучшенная аэродинамика, в том числе регулируемые заслонки в верхней и нижней решетках, снизили коэффициент сопротивления воздуху до 0,26.

Интерьер был полностью переработан для размещения операционной системы BMW iDrive 8, теперь с 10,25-дюймовым цифровым дисплеем водителя и 10,7-дюймовым сенсорным экраном для информационно-развлекательной системы. На удлиненный центральный подлокотник вынесены кнопки запуска/остановки двигателя, сигнала аварийной остановки, а также крохотный рычаг автоматической коробки передач, электронный стояночный тормоз и поворотную ручку для регулирования громкости звука.

Фото: BMW 2 Series Active Tourer 2022 / BMW

Задние сиденья компактвэна движутся вперед на 13 сантиметров и могут быть сложены в формате 40:20:40. Вместимость багажника варьируется от 470 до 1455 литров. Электропривод двери багажника включен в список стандартного оборудования, как и двухзонный автоматический климат-контроль. За дополнительную плату клиенты могут получить панорамную стеклянную крышу, аудиосистему Harman Kardon и выдвижной буксировочный крюк с электроприводом.

Линейка BMW 2 Series Active Tourer начинается с модели 218i с 1,5-литровым турбомотором мощностью 136 л.с. и 230 Нм крутящего момента. Трехцилиндровый агрегат 220i имеет отдачу в 170 л.с. и 280 Нм. Версия 223i с 2-литровым мотором предлагает 218 л.с. мощности и 360 Нм крутящего момента. Дизельная модель 218d с четырехцилиндровым 2-литровым мотором предлагает 150 л.с. и 360 Нм. Все четыре версии модели передают мощность на передние колеса через 7-скоростную автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

Фото: BMW 2 Series Active Tourer нового поколения / BMW

Продажи BMW 2 Series Active Tourer стартуют в феврале 2022 года. Через несколько месяцев модельный ряд будет расширен двумя плагин-гибридными модификациями, одну из которых производитель показал на официальных фото – это версия 230E с xDrive и пакетом М-стайлинга.