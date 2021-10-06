Передньопривідний мінівен другого покоління пропонуватимуть з бензиновими, дизельними та гібридними силовими установками.

BMW 2-ї серії Active Tourer отримав досить масштабні зміни в дизайні. Перше, що впадає в око – великі радіаторні решітки, як у старших моделей марки.

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Компактний мінівен також має нові світлодіодні фари, які можна замінити на фари з адаптивною матричною технологією за доплату. Профіль розкриває аеродинамічні дверні ручки в рівень з кузовом та бічні дзеркала. Розмір коліс для новинки варіюється від 16 до 19 дюймів. Патрубки вихлопної системи тепер приховані під заднім бампером, для створення чистішого вигляду. А задні ліхтарі тепер стали більш витонченими.

Фото: ключові зміни у новому поколінні BMW 2 Series Active Tourer / BMW

У порівнянні з попередником, модель другого покоління на 32 міліметри довша (4386 мм) і на 24 мм ширша (1824 мм), а колісна база залишилася такою ж, як раніше – 2670 мм. Висота становить 1576 мм, а передня та задня колії розширені на 25 мм – до 1586 мм спереду і 1586 мм ззаду. Змінені пропорції, а також покращена аеродинаміка, в тому числі регульовані заслінки у верхній та нижній решітках, знизили коефіцієнт опору повітрю до 0,26.

Інтер'єр був повністю перероблений для розміщення операційної системи BMW iDrive 8, тепер із 10,25-дюймовим цифровим дисплеєм водія та 10,7-дюймовим сенсорним екраном для інформаційно-розважальної системи. На подовжений центральний підлокітник винесено кнопки запуску/зупинки двигуна, сигналу аварійної зупинки, а також крихітний важіль автоматичної коробки передач, електронне стоянкове гальмо та поворотну ручку для регулювання гучності звуку.

Фото: BMW 2 Series Active Tourer 2022 / BMW

Задні сидіння компактвена рухаються вперед на 13 сантиметрів і можуть бути складені у форматі 40:20:40. Місткість багажника варіюється від 470 до 1455 літрів. Електропривід двері багажника включений у список стандартного обладнання, як і двозонний автоматичний клімат-контроль. За додаткову плату клієнти можуть отримати панорамний скляний дах, аудіосистему Harman Kardon та висувний буксирувальний гак з електроприводом.

Лінійка BMW 2 Series Active Tourer починається з моделі 218i з 1,5-літровим турбомотором потужністю 136 к.с. і 230 Нм крутного моменту. Трициліндровий агрегат 220i має віддачу у 170 к.с. і 280 Нм. Версія 223i з 2-літровим мотором пропонує 218 к.с. потужності та 360 Нм крутного моменту. Дизельна модель 218d з чотирициліндровим 2-літровим мотором пропонує 150 к.с. і 360 Нм. Усі чотири версії моделі передають потужність на передні колеса через 7-швидкісну автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням.

Фото: BMW 2 Series Active Tourer нового покоління / BMW

Продажі BMW 2 Series Active Tourer стартують у лютому 2022 року. Через кілька місяців модельний ряд буде розширений двома плагін-гібридними модифікаціями, одну з яких виробник показав на офіційних фото – це версія 230e з xDrive та пакетом М-стайлінгу.