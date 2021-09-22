Шпигуни вже не раз ловили великий кросовер у щільному камуфляжі, а дизайнер використав їх для створення реалістичної візуалізації машини без маскування.

Художник створив дві візуалізації: на одній позашляховик зображений якмога точніше до основи, тоді як другий варіант пропонує деяку авторську стилістику.

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BMW, схоже, шукає нову візуальну ідентичність, тому останнім часом з’явилось кілька моделей, що вибиваються з загальної стилістики марки. З переходом на електромобілі, баварці змушені шукати способів об’єднати минуле і майбутнє у гармонічному дизайні, а нинішні часи можна вважати перехідним періодом.

Коли BMW випустила нове покоління 4-ї Серії, з’явилось багато критики на адресу великих і незвичайних за формою радіаторних решіток моделі. Багато шанувальників марки вважали їх бідою, поки не дебютував новий седан 7-ї Серії та решта моделей з велетенськими “ніздрями”.

Фото: рендери BMW X8 від незалежного дизайнера / kelsonik

Однією з таких моделей BMW з великими отворами спереду, повинен стати X8. Баварці заявляють новинку, як “більш спортивну” версію X7. Очевидно, трохи менш практичну за висхідний варіант.

Прототипи, помічені на тестах, все ще мають щільний камуфляж, але, виходячи з усього, що відомо про нову візуальну ідентичність BMW, легко уявити, як виглядатиме машина без маскування. Втім, можна й не напружувати уяву, оскільки дизайнер вже віртуально зняв обгортки з кросовера. Вийшло досить переконливо.