Шпионы уже не раз ловили большой кроссовер в плотном камуфляже, а дизайнер использовал его для создания реалистичной визуализации машины без маскировки.

Художник создал две визуализации: на одной внедорожник изображен как можно точнее к основе, тогда как второй вариант предлагает некоторую авторскую стилистику.

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BMW, похоже, ищет новую визуальную идентичность, поэтому в последнее время появилось несколько моделей, выбивающихся из общей стилистики марки. С переходом на электромобили, баварцы вынуждены искать способы объединить прошлое и будущее в гармоничном дизайне, а нынешние времена можно считать переходным периодом.

Когда BMW выпустила новое поколение 4-й серии, появилось много критики в адрес больших и необычных по форме радиаторных решеток модели. Многие поклонники марки считали их бедой, пока не дебютировал новый седан 7-й Серии и остальные модели с огромными “ноздрями”.

Фото: рендеры BMW X8 от независимого дизайнера / kelsonik

Одной из таких моделей BMW с большими отверстиями спереди, должен стать X8. Баварцы заявляют новинку, как “более спортивную” версию X7. Очевидно, чуть менее практичную чем восходящий вариант.

Прототипы, замеченные на тестах, все еще имеют плотный камуфляж, но, исходя из всего, что известно о новой визуальной идентичности BMW, легко представить, как будет выглядеть машина без маскировки. Впрочем, можно и не напрягать воображение, поскольку дизайнер уже виртуально снял обертки с кроссовера. Получилось довольно убедительно.