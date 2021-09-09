Акустическая система Bowers & Wilkins для электрического кроссовера BMW iX имеет динамики с настоящими драгоценными камнями.

Новый BMW iX станет первым полностью электрическим автомобилем, который использует твитеры Bowers & Wilkins Diamond Dome.

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Компания Bowers & Wilkins является производителем акустики премиум класса и уже долгое время сотрудничает с BMW. Компания утверждает, что ее цель состоит в том, чтобы создать впечатление, будто вы находитесь в студии звукозаписи вместе с исполнителем, которого слушаете.

Для этого BMW iX имеет три твитера (высокочастотные динамики) с алюминиевым куполом, пять громкоговорителей среднего диапазона из арамидного волокна, установленных как можно выше в салоне, и два твитера с бриллиантовым куполом. Эти последние действительно используют алмазы в своей конструкции, потому, что имеют нужную жесткость.

Бриллиантовые куполы почти не искажают звук, как другие материалы, которые придают колебанию своего "характера". Они также имеют "морские раковины” или спиральные каналы с куполами твитеров, которые рассеивают отраженные звуковые волны, исходящие из задней части, чтобы ограничить искажения.

Еще восемь динамиков интегрированы в передний и задний подголовники, которые можно индивидуально настроить для персонализированного звучания. Благодаря четырем басовым динамикам и 4D-шейкерам, правильно расположенным в салоне для действительно объемного звучания низких частот.

Согласно минималистичному интерьеру электромобиля, твитеры покрыты матовыми чехлами из нержавеющей стали с гравированным лазером логотипом и едва заметным световым эффектом.

Двигать iX будут три двигателя, которые вместе производят 516 л.с. и 764 Нм, питаясь от аккумулятора на 106,3 кВт-ч.

Появление BMW iX на избранных рынках ожидается в первом квартале 2022 года.

Фото: BMW iX 2022 / Сarscoops