Акустична система Bowers & Wilkins для електричного кросовера BMW iX має динаміки зі справжніми коштовними каменями.

Новий BMW iX стане першим повністю електричним автомобілем, який використовує твітери Bowers & Wilkins Diamond Dome.

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Компанія Bowers & Wilkins є виробником акустики преміум класу і вже довгий час співпрацює з BMW. Компанія стверджує, що її мета полягає в тому, аби створити враження, ніби ви перебуваєте у студії звукозапису разом із виконавцем, якого слухаєте.

Для цього BMW iX має три твітери (високочастотні динаміки) з алюмінієвим куполом, п'ять гучномовців середнього діапазону з арамідного волокна, встановлених якомога вище в салоні, та два твітери з діамантовим куполом. Ці останні дійсно використовують алмази у своїй конструкції, через те, що мають потрібну жорсткість.

Діамантові куполи майже не спотворюють звук, як інші матеріали, які надають коливанням свого “характеру”. Вони також мають “морські раковини” або спіральні канали за куполами твітерів, які розсіюють відбиті звукові хвилі, що виходять із задньої частини, щоб обмежити спотворення.

Ще вісім динаміків інтегровані в передній та задній підголівники, які можна індивідуально налаштувати для персоналізованого звучання. Завдяки чотирьом басовим динамікам та 4D-шейкерам, правильно розміщеним в салоні для справді об’ємного звучання низьких частот.

Відповідно до мінімалістичного інтер'єру електромобіля, твітери вкриті матовими чохлами з нержавіючої сталі з гравійованим лазером логотипом та ледь помітним світловим ефектом.

Рухатимуть iX три двигуни, які разом продукують 516 к.с. і 764 Нм, харчуючись від акумулятора на 106,3 кВт-год.

Поява BMW iX на обраних ринках очікується в першому кварталі 2022 року.

Фото: BMW iX 2022 / Сarscoops