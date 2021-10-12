Пасажирський компактвен технічно ідентичний останньому Volkswagen Caddy.

Caddy змінив покоління на початку минулого року і за цей час у Ford його не дуже змінили, щоб представити, як новий Tourneo Connect.

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У машини з блакитним овалом інша оптика спереду і ззаду, інакше оформлені бампери та решітка радіатора, власний дизайн колісних дисків та кольорів кузову, а всередині – інші кольори та оббивка, власний інтерфейс цифрових пристроїв.

Ford Tourneo Connect 2022 буде доступний у двох варіантах довжини у виконаннях Sport, Titanium і Trend, а також версії для активного відпочинку Active з захисним пластиком по периметру та 17-дюймовими дисками.

Семимісний салон нового Ford Tourneo Connect, як і в Caddy, вже у базовій комплектації пропонує ​​інформаційно-розважальну систему з тачскріном на 8,25 дюйма, а за доплату можна отримати 10-дюймовий екран. Панель приладів, також на 10,25-дюймовому екрані, має кілька візуальних інтерфейсів.

Сидіння переднього пасажира складається для транспортування предметів довжиною до 3 метрів, а другий і третій ряди не лише складаються, але і повністю знімаються для перетворення пасажирського салону на повноцінний вантажний відсік об’ємом 3,1 або 2,6 кубометра.

Фото: Ford Tourneo Connect 2022 / Ford

Для новинки запропонують до 19 розумних помічників і систем безпеки, включаючи адаптивний круїз-контроль, однак більшість з них, на жаль буде доступна лише як опція.

Під коротеньким капотом Ford Tourneo Connect може бути 1,5-літровий бензиновий двигун потужністю 114 к.с. або один із дволітрових дизелів – на 102 чи 122 к.с. Трансмісія – 6-швидкісна “механіка” або роботизована, причому топова версія моделі з механічною трансмісією має ще й привід на всі колеса – вперше в історії моделі.

Замовлення на новий Tourneo Connect дилери відкриють на початку наступного року, а до покупців машини почнуть прибувати навесні. Слідом за пасажирською моделлю, повинен вийти комерційний Ford Transit Connect.