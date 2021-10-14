Компанія Foxconn (офіційно Hon Hai) проведе 18 жовтня спеціальний захід, на якому представить передсерійні зразки кількох моделей на основі відкритої платформи MIH Open Platform.

MIH Open Platform – це архітектура з відкритим кодом, розробка і використання якої доступні стороннім спеціалістам, через платформу MIH Consortium. Компанія з Тайваню, яка виробляє смартфони для Apple, минулого року оголосила про використання цієї платформи для створення електромобілів під власним брендом, а за кілька днів покаже фізичні моделі перших з них.

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Як стало відомо нещодавно, Foxconn викупить колишній завод GM, щоб випускати електрокари у США. Портал Autoevolution повідомляє, що компанія вже навіть зареєструвала домен для сайту foxtronev.com, однак наразі він не функціонує. Не виключено, що сайт почне працювати, після презентації у “День технологій Hon Hai” 18 жовтня.

На анонсовому відео Foxconn можна побачити три моделі – седан сегменту E, великий кросовер та автобус. За планом, у лінійці також мають бути електричний хетчбек, менший кросовер та компактвен.

кадри відео

Щонайменше для одного з легкових автомобілів Foxconn дизайн було розроблено у європейській студії, назва якої не розкривається. Однак у відео можна помітити крихітний значок Pininfarina під передньою стійкою одного з концептів.

Foxconn обіцяє, що відвідувачі HHTD21 зможуть покататися на легкових концептах – кросовері та седані, що означає, що вони є повнофункціональними, а отже їх ринковий дебют вже не за горами.