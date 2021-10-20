Серійне виробництво власних електромобілів Xiaomi повинно стартувати у першій половині 2024 року.

Китайський техногігант Xiaomi прискореними темпами готується до дебюту на новому для нього ринку – автомобільному. Генеральний директор компанії Лей Цзюнь пообіцяв, що виробництво стартує у 2024 році, після чого вартість акцій компанії підскочила на 5%.

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Xiaomi анонсувала появу власного автомобіля в березні нинішнього року. Пізніше компанія створила автомобільний підрозділ Xiaomi Automobile, в якому зараз працює вже 450 спеціалістів під керівництвом самого Лей Цзюня.

Статутний капітал новоявленого автовиробника склав 10 мільярдів юанів, або 1,55 мільярда доларів, а протягом наступних десяти років Xiaomi планує вкласти у нього ще 10 мільярдів доларів.

Головними конкурентами для електрокарів Xiaomi мають стати машини китайських марок Nio та Xpeng, разом з американською Tesla. Цікаво, що американський техногігант Apple, який також випускатиме електрокари, планує запустити конвеєр у тому ж 2024 році. А тайванська компанія Foxconn, яка забезпечує виробничі потужності для Apple iPhone, збирається зробити це раніше – днями відбулась презентація одразу трьох електромобілів, які будуть випускатись під брендом Foxtron вже з наступного року.

Про сам автомобіль Xiaomi поки нічого не відомо. Офіційний тизер демонстрував машину під покровом, тому побачити можна було лише силует. Схоже, першою моделлю нового виробника буде седан з довгим капотом. Електрокару обіцяна система автоматичного управління четвертого рівня автономності.