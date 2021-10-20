Серийное производство собственных электромобилей Xiaomi должно стартовать в первой половине 2024 года.

Китайский техногигант Xiaomi ускоренными темпами готовится к дебюту на новом для него рынке – автомобильном. Генеральный директор компании Лэй Цзюнь пообещал, что производство стартует в 2024 году, после чего стоимость акций компании подскочила на 5%.

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Xiaomi анонсировала появление собственного автомобиля в марте нынешнего года. Позже компания создала автомобильное подразделение Xiaomi Automobile, в котором сейчас работает уже 450 специалистов под руководством самого Лэй Цзюня.

Уставный капитал новоявленного автопроизводителя составил 10 миллиардов юаней, или 1,55 миллиарда долларов, а в течение следующих десяти лет Xiaomi планирует вложить в него еще 10 миллиардов долларов.

Главными конкурентами для электрокаров Xiaomi должны стать машины китайских марок Nio и Xpeng, вместе с американской Tesla. Интересно, что американский техногигант Apple, который также будет выпускать электрокары, планирует запустить конвейер в том же 2024 году. А тайваньская компания Foxconn, которая обеспечивает производственные мощности для Apple iPhone, собирается сделать это раньше – на днях состоялась презентация сразу трех электромобилей, которые будут выпускаться под брендом Foxtron уже со следующего года.

О самом автомобиле Xiaomi пока ничего не известно. Официальный тизер демонстрировал машину под сенью, поэтому увидеть можно было лишь силуэт. Похоже, первой моделью нового производителя будет седан с длинным капотом. Электрокару обещана система автоматического управления четвертого уровня автономности.