Найпопулярнішою є опція підігріву сидінь.

Нові автомобілі пропонуються з дедалі більшою кількістю функцій безпеки, зручності та продуктивності, але чого насправді хочуть покупці? AutoPacific має деякі відповіді у щорічному дослідженні Future Attribute Demand Study, складеному на основі оптування майже 90 000 покупців нових автомобілів.

Дізнайтесь також: Опція за ціною авто: чим прикрашають свої машини українські мільйонери

У ході опитування, респондентам, більше половини з яких планують повторну покупку автомобіля в найближчі рік-два, пропонували обрати зі 100 додаткових опцій 10 найбільш потрібних. Результати вибору представлені нижче:

Підігрів сидінь: 66%

Моніторинг сліпих зон: 60%

Передні та задні датчики паркування: 55%

Повний привід: 54%

Попередження про виїзд зі смуги руху: 54%

Apple CarPlay та/або Android Auto: 53%

Електрорегулювання переднього пасажирського сидіння: 52%

Світлодіодні акценти: 52%

Сидіння з вентиляцією або охолодженням: 50%

Пам'ять водійського сидіння: 49%

Зазначимо, що всі перераховані опції, на наш погляд, справді є корисними. Зокрема, такі допоміжні засоби для водія, як моніторинг сліпих зон, датчики паркування та попередження про виїзд зі смуги руху, напевно, є одними з найбільш корисних, а також найменш нав'язливих електронних асистентів на ринку.

Цікаво також, що, хоча Apple CarPlay та Android Auto є стандартним обладнанням для великої кількості сучасних автомобілів, вони посідають шосте місце в списку. Сподіватимемось, це дослідження переконає більше автовиробників включати ці функції у стандартну комплектацію.

На іншому кінці спектру є опції, які майже не цікавлять клієнтів. Це не означає, що покупці відмовляються від цих функцій чи речей, просто вони не замовили б їх, маючи вибір.

Проєкційний дисплей: 14%

Електронний підсилювач звуку двигуна: 13%

Можливість купувати речі з інформаційно-розважальної системи автомобіля: 12%

Біометричні характеристики: 9%

Керування жестами: 9%

Послуги консьєржа: 7%

Повністю автономне водіння без рук на кермі: 7%

Якщо з електронним підсиленням звуку двигуна ситуація зрозуміла, то небажання мати повноцінний автопілот видається досить дивним. З іншого боку, за цю систему, як правило, стягується значна додаткова плата, тоді як напівавтономні функції вже включені у фіксовану комплектацію, тому більшість покупців просто не бажає переплачувати за ще не досконалу систему.

До слова, додаткові опції часом бувають не лише абсурдно дорогими, але і вкрай дивними.