Поки переважна більшість автовиробників страждає через нестачу чіпів та карантинні обмеження, Tesla гігантським темпами нарощує прибуток.

Tesla показала третій поспіль квартальний рекорд по прибутку і продемонструвала стійкість ланцюжків постачання, попри проблеми, які з цим відчуває весь світ. Котирування компанії після закриття торгів в середу знизилися на 1,6%, але причина цього в бурхливому зростанні перед виходом квартального звіту.

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У третьому кварталі компанія показала рекордний прибуток в $ 1,6 млрд (у порівнянні з $ 331 млн роком раніше і $ 1,14 млрд у другому кварталі) на рекордний виторг в $ 13,8 млрд, з якої $ 12 млрд припало на електромобільні бізнес.

"Вуглецеві" кредити принесли компанії за квартал $ 279 млн (найнижчий показник з кінця 2019 роки), інвестиції в біткоіни були збитковими (компанія списала $ 51 млн за цифровими активами на суму $ 1,26 млрд).

Фізичні продажі в річному вираженні зросли на 73%, до 241,3 тисячі машин, в умовах дефіциту комплектуючих. Цьому сприяла більш щільна вертикальна інтеграція Tesla, ніж у більшості великих автовиробників. З урахуванням зростання в четвертому кварталі за підсумками року компанія продасть понад 900 тисяч електромобілів. У більшості традиційних автовиробників продажу в третьому кварталі впадуть, прогнози на 2022 рік було знижено.

Також Tesla початку світові поставки з заводу під Шанхаєм, але очікує уповільнене введення виробництв в Берліні і Техасі через логістичні проблеми. Знижується і середня ціна електромобіля (мінус 6%) через значне переважання в структурі продажів порівняно дешевих Models 3 і Model Y, на які довелося 96% продажів. Попри це, валова рентабельність електромобільного бізнесу по GAAP досягла 30,5%.

Квартальні результати Tesla помітно перевершили очікування Уолл-стріт, але після завершення торгів її котирування падали на 1,6%. Це пояснюється ралі перед публікацією звітності: за останній місяць котирування компанії виросли на 17%, за останні п'ять днів - на 6%.