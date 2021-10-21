Пока подавляющее большинство автопроизводителей страдает из-за нехватки чипов и карантинных ограничений, Tesla гигантским темпами наращивает прибыль.

Tesla показала третий подряд квартальный рекорд по прибыли и продемонстрировала устойчивость цепочек поставок, несмотря на проблемы, которые в связи с этим испытывает весь мир. Котировки компании после закрытия торгов в среду снизились на 1,6%, но причина этого в бурном росте перед выходом квартального отчета.

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В третьем квартале компания показала рекордную прибыль в $ 1,6 млрд (по сравнению с $ 331 млн годом ранее и $ 1,14 млрд во втором квартале) на рекордную выручку в $ 13,8 млрд, из которой $ 12 млрд пришлось на электромобильные бизнес.

"Углеродные" кредиты принесли компании за квартал $ 279 млн (самый низкий показатель с конца 2019 года), инвестиции в биткоины были убыточными (компания списала $ 51 млн по цифровым активам на сумму $ 1,26 млрд).

Физические продажи в годовом выражении выросли на 73%, до 241,3 тысячи машин, в условиях дефицита комплектующих. Этому способствовала более плотная вертикальная интеграция Tesla, чем у большинства крупных автопроизводителей. С учетом роста в четвертом квартале по итогам года компания продаст более 900 тысяч электромобилей. У большинства традиционных автопроизводителей продаже в третьем квартале упадут, прогнозы на 2022 были понижены.

Также Tesla начала мировые поставки с завода под Шанхаем, но ожидает медленное введение производств в Берлине и Техасе из-за логистических проблем. Снижается и средняя цена электромобиля (минус 6%) из-за значительного преобладания в структуре продаж сравнительно дешевых Models 3 и Model Y, на которые пришлось 96% продаж. Несмотря на это, валовая рентабельность электромобильного бизнеса по GAAP достигла 30,5%.

Квартальные результаты Tesla заметно превзошли ожидания Уолл-стрит, но после завершения торгов ее котировки падали на 1,6%. Это объясняется ралли перед публикацией отчетности: за последний месяц котировки компании выросли на 17% за последние пять дней – на 6%.