Аналогичная почти новая модель с рулем-штурвалом в Украине была продана примерно за 180 тысяч долларов.

Самая быстрая версия Tesla Model S Plaid была продана на аукционе IAAI 18 октября 2021 года за 40,4 тысячи долларов. Этот серый автомобиль с рулем-штурвалом – наиболее быстрый электрический седан в мире. С пиковой мощностью в 1020 л.с. в первую сотню он разгоняется всего за 2,1 секунды, а до максимальной скорости в 250 км/ч – за 9,23 секунды. У этого авто пробег всего 5 миль, хотя это не точно.

Правда, в конкретной Tesla Model S Plaid был один серьезный недостаток – автомобиль утоплен. Причем вода в машине была почти по самую крышу – об этом свидетельствует "ватерлиния", нарисованная работниками страховой компании.

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В салоне электромобиля – картина не для слабых духом. На сиденьях и картах дверей ил, следы грязной воды. Хорошо, что фото не передают запах – скорее всего, салон машины сильно воняет.

Фото – bidfax.info

Для чего купили столь явного утопленника за сумму, равную новому Nissan Leaf? Видимо что для перепродажи. Если авто тщательно восстановить, то его можно продать в несколько раз дороже. Например, недавно аналогичный почти новый Tesla Model S Plaid в Украине, скорее всего, был продан за 185 тысяч долларов (конечно, что торг присутствовал). Об этом свидетельствует удаленное объявление с пометкой "продано" на одном украинском интернет-ресурсе.

Поэтому если вы решили приобрести самый быстрый в мире электроседан Tesla Model S Plaid – проверяйте Vin-код. Даже забив его в Google, можно найти много информации о машине. А сервис carVertical предоставит еще больше информации об авто.