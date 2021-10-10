Магічний набір цифр, у якому прихована ключова інформація про кожен конкретний автомобіль – сьогодні його називають таємничою абревіатурою VIN. За бажання кожен громадянин може розшифрувати ці цифри.

Потреба нумерувати зроблені автомобілі з’явилася в автовиробників відразу після появи товарних екземплярів. Адже їх потрібно було відрізняти один від одного – для розгляду рекламацій, виготовлення запчастин, правильного ремонту тощо.

VIN-код – свого роду паспорт автомобіля, в ньому зашифровані основні дані конкретної машини. Авто з проблемним віном експлуатувати не можна

Перші півстоліття це була проста нумерація за нормами, встановленими самим автозаводом. Але згодом, паралельно із тоді ще несміливим поступом глобалізації, автомобілі різних марок почали неконтрольовано поширюватися світом. Щоб спростити контроль за реєстраціями та обслуговування, міжнародні організації вирішили встановити єдину систему нумерації для усіх автовиробників.

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Так з’явився нинішній сімнадцятизначний VIN-код - Vehicle Identification Number (англ.– ідентифікаційний номер автомобіля). На початок 1980-х років він перетворився на компактне зашифроване досьє автомобіля, причому йдеться про основні характеристики кожного конкретного екземпляра авто. В принципі код формується за єдиним принципом, але деякі відмінності у різних марок таки є.

Перед покупкою вживаного автомобіля варто дізнатися місця розташування VIN на кузові, щоб звірити його з документами

Як за VIN-кодом дізнатися історію автомобіля

Як розшифровується VIN

Ідентифікаційний номер автомобіля складається з трьох груп знаків, до яких входять як цифри, так і літери: використовують всі десять цифр і латинська абетка, за винятком I, O и Q, схожих за написанням на цифри. Причому в однієї машини на певному місці можна побачити цифру, а на іншій – літеру. Отже, розглянемо розшифрування ВІНа за групами.

Перші три знаки: WMI (World Manufacturers Identification) – код автовиробника за загальновизнаною світовою класифікацією;

З четвертого по дев’ятий знаки: VDS (Vehicle Description Section) – опис автомобіля;

З дев’ятого по сімнадцятий знаки: VIS (Vehicle Identification Section) – так звана група ідентифікації.

Автомобільний VIN-складається з 17-ти знаків, які діляться на три “тематичні” групи

Своєю чергою, кожна група має власне шифрування. WMI ховає у собі: перший знак – географічна зона світу, другий – країна, позначені цифрою або літерою.

Перший знак WMI

- від 1 до 5 – Північна Америка;

- от 6 до 7 - Океанія;

- от 8 до 9 - Південна Америка;

- от A до H - Африка;

- от J до R - Азія;

- от S до Z - Європа.

Розшифрування VIN-коду легкового автомобіля може дещо відрізнятися у різних марок

Другий знак WMI

Код держави, де зробили конкретний автомобіль, проте, розшифровувати другий знак потрібно лише у прив’язці до першого. Наприклад:

Африка

АА-АН ЮАР, DA-DE Єгипет, EA-EE Ефіопія

Азія

JA-JT Японія, KL-KR Корея, LA-L0 Китай, MA-ME Індія, NL-NR Турция, RF-RK Тайвань

Європа

SA-SM Велика Британія, SN-ST Німеччина, SU-SZ Польща, TJ-TP Чехія, TR-TV Угорщина, UU-UZ Румунія, U5-U7 Словаччина, VA-VE Австрія, VF-VR Франція, VS-VW Іспанія, WA-W0 Німеччина, VX-V2 Сербія, XS-XW СРСР/СНГ, X3-X0 Росія, Y6-Y0 Україна, ZA-ZR Італія

Північна Америка

1A-10 США, 4A-40 США, 5A-50 США, 2A-20 Канада, 3A-3W Мексика

Південна Америка

8A-8E Аргентина, 9A-9E Бразилія, 93-99 Бразилія

Океанія

6A-6W Австралія, 7A-7E Нова Зеландія

Третій символ VIN-а означає виробника, і він також розшифровується лише разом з двома попередніми. Скажімо, у українські автозаводи отримали такі коди:

ЗАЗ - XTE

КрАЗ – X1C

ЛуАЗ – XTD Y6L

Єврокар – Y6U

ЛАЗ – Y8A

Щоб не шукати ідентифікаційний код автомобіля під килимками, у багатьох випадках достатньо звіритися з “оприлюдненим” написом на верху торпедо

VDS – другий блок символів. Це так звана описова група, тому що вона складається з технічної інформації про конкретну машину. Тут є певний різнобій, тому що ці символи (нагадаємо, це 4 – 9 знаки VIN-коду) зашифровує сам автовиробник на свій розсуд. Наприклад, у Renault перша літера VDS означає тип кузова цього авто, скажімо, для Duster це буде Н (універсал).

Наступні два знаки, наприклад, у Renault позначають належність до певного сімейства, SR означає сімейство Logan/Sandero/Duster. Четвертий знак VDS (сьомий у загальному порядку VIN-коду) у “Рено Дастер” буде літерою А, D, G або H, і кожна позначає певну комплектацію машини. Наступна літера – код моделі двигуна, і остання літера VDS у Renault відповідає за тип трансмісії.

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Дев’ята цифра – доволі важлива, адже часто вона є так званою контрольною цифрою VIN-коду. Її визначає сам автовиробник, і за нею часто можна зрозуміти, чи не підроблений VIN на цьому автомобілі. Найчастіше дев’ята цифра являє собою суму певних попередніх цифр. Буває, що автовиробник цю контрольну функцію 9-го знаку не реалізовує, тоді на його місці стоятиме літера Z. Іноді (наприклад, у всіх Lanos`ів) цифра або літера на 9-му місці означає особливості складання конкретного екземпляра – адже кузов цього автомобіля міг бути зварений у Кореї, Польщі, Україні, а з конвеєра він з’їхав у Запоріжжі.

Третя група символів VIN-коду – це група VIS, останні вісім знаків всього ідентифікаційного коду. Перший знак у цій групі (10-й в цілому) кодує рік випуску. Це загальновизначене кодування, і це може бути як літера, так і цифра, наприклад:

2001 – 1, 2002 – 2, 2003 – 3 тощо. З 2010-го пішли літери латинки: А – 2010, В – 2011, С – 2012, D – 2013 тощо, але з пропуском літер I, O, Q, U та Z. Зазначимо, що деякі виробники (наприклад, то й же Renault, Mercedes-Benz, Toyota) рік випуску в VIN-коді взагалі не шифрують.

11-тий символ у загальному відліку відведено заводу, з конвеєра якого виїхав повністю готовий автомобіль. Наприклад, у моделі Lanos коди складальних заводів такі: 0 — "ЗАЗ" (Ukraine), A — Asaka (Uzbekistan), B — Bupyeong (Korea), K — Kunsan (Korea), I — (India), C — Changwon (China)

W — FSO (Poland).

Кожен автомобіль має VIN-код у двох-трьох місцях кузова. Як правило це основні деталі, які неможливо замінити без слідів

Останні п’ять-шість знаків (в залежності від бренду) загального VIN-коду. Це те, що заведено називати серійним номером машини. Автовиробники ведуть відлік по-своєму, наприклад, з урахуванням рестайлінгів і без, але для користувача це значення не має, оскільки уточнююча інформація міститься у перших групах коду.

Окрема наука – місця розташування ідентифікаційного номера автомобіля на ньому. Зазвичай намагаються обрати місце на одній з несучих деталей, замінити яку непросто – щоб ускладнити підробки та інші незаконні маніпуляції. Тому місця бувають дуже різними, але для спрощення пошуку VIN-коду у не дуже відповідальних випадках (для підбору запчастин, оформлення на СТО) його почали наносити на видному місці – на торпедо біля лівої передньої стійки кузова.

Пошкоджений VIN-код на кузові – чимала проблема, навіть якщо це всього лише корозія або наслідки ДТП.

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Обізнаність власника щодо основних даних VIN-коду допоможе уникнути непорозумінь при контактах з представником державної влади. Саме тоді – а не під час покупки або оформлення машини на вас – може виявитися, що VIN-код пошкоджений, перебитий, не відповідає запису в документах тощо. Тому зверніть увагу на цілісність номера на кузові та його відповідність усім записам в паперах ще на етапі вибору вживаної машини. Можливо, буде сенс замовити професійну експертизу.

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