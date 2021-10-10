Магический набор цифр, в котором скрыта ключевая информация о каждом конкретном автомобиле – сегодня его называют таинственной аббревиатурой VIN. При желании каждый гражданин может расшифровать эти цифры.

Потребность нумеровать сделанные автомобили появилась у автопроизводителей сразу после появления товарных экземпляров. Так как их нужно было отличать друг от друга – для рассмотрения рекламаций, изготовления запчастей, правильного ремонта и тому подобное.

VIN-код – своего рода паспорт автомобиля, в нем зашифрованы основные данные конкретной машины. Авто с проблемным ВИНом эксплуатировать нельзя

Первые полвека это была простая нумерация по нормам, установленным самим автозаводом. Но впоследствии, параллельно с тогда еще несмелым шагом глобализации, автомобили разных марок начали неконтролируемо распространяться по миру. Чтобы упростить контроль за регистрациями и обслуживание, международные организации решили установить единую систему нумерации для всех автопроизводителей.

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Так появился нынешний семнадцатизначный VIN-код – Vehicle Identification Number (англ.– идентификационный номер автомобиля). К началу 1980-х годов он превратился в компактное зашифрованное досье автомобиля, причем речь идет об основных характеристиках каждого конкретного экземпляра авто. В принципе код формируется по единому принципу, но некоторые отличия у разных марок все же есть.

Перед покупкой подержанного автомобиля стоит узнать места расположения VIN на кузове, чтобы сверить его с документами

Как по VIN-коду узнать историю автомобиля

Как расшифровывается VIN

Идентификационный номер автомобиля состоит из трех групп знаков, в которые входят как цифры, так и буквы: используют все десять цифр и латинский алфавит за исключением I, O и Q, похожих по написанию на цифры. Причем у одной машины на определенном месте можно увидеть цифру, а на другой – букву. Итак, рассмотрим расшифровку ВИНа по группам.

Первые три знака: WMI (World Manufacturers Identification) – код автопроизводителя по общепризнанной мировой классификации;

WMI (World Manufacturers Identification) – код автопроизводителя по общепризнанной мировой классификации; С четвертого по девятый знаки: VDS (Vehicle Description Section) – описание автомобиля;

VDS (Vehicle Description Section) – описание автомобиля; С девятого по семнадцатый знаки: VIS (Vehicle Identification Section) – так называемая группа идентификации.

Автомобильный VIN состоит из 17-ти знаков, которые делятся на три тематических группы

В свою очередь, каждая группа имеет собственное шифрование. WMI скрывает в себе: первый знак – географическая зона мира, второй – страна, обозначенные цифрой или буквой.

Первый знак WMI

– от 1 до 5 – Северная Америка;

– от 6 до 7 – Океания;

– от 8 до 9 – Южная Америка;

– от A до H – Африка;

– от J до R – Азия;

– от S до Z – Европа.

Расшифровка VIN-кода легкового автомобиля может несколько отличаться у разных марок

Второй знак WMI

Код государства, где сделали конкретный автомобиль, однако, расшифровывать второй знак нужно тольков привязке к первому. Например:

Африка

АА – АН ЮАР, DA – DE Египет, EA – EE Эфиопия

Азия

JA – JT Япония, KL – KR Корея, LA – L0 Китай, MA – ME Индия, NL – NR Турция, RF – RK Тайвань

Европа

SA – SM Великобритания, SN – ST Германия, SU – SZ Польша, TJ – TP Чехия, TR – TV Венгрия, UU – UZ Румыния, U5 – U7 Словакия, VA – VE Австрия, VF – VR Франция, VS – VW Испания, WA – W0 Германия, VX – V2 Сербия, XS – XW СССР/СНГ, X3 – X0 Россия, Y6 – Y0 Украина, ZA – ZR Италия

Северная Америка

1A – 10 США, 4A – 40 США, 5A – 50 США, 2A – 20 Канада, 3A – 3W Мексика

Южная Америка

8A – 8E Аргентина, 9A – 9E Бразилия, 93 – 99 Бразилия

Океания

6A – 6W Австралия, 7A – 7E Новая Зеландия

Третий символ VIN-а означает производителя, и он тоже расшифровывается только вместе с двумя предыдущими. Скажем, украинские автозаводы получили такие коды:

ЗАЗ – XTE

КрАЗ – X1C

ЛуАЗ – XTD Y6L

Еврокар – Y6U

ЛАЗ – Y8A

Чтобы не искать идентификационный код автомобиля под ковриками, во многих случаях достаточно свериться с "обнародованной" надписью на верху торпедо

VDS – второй блок символов. Это так называемая описательная группа, потому что она состоит из технической информации о конкретной машине. Здесь есть определенный разнобой, так как эти символы (напомним, это 4 – 9 знаки ВИН-кода) зашифровывает сам автопроизводитель по своему усмотрению. Например, в "Рено" первая буква VDS означает тип кузова этого авто, скажем, для Дастера это будет Н (универсал).

Следующими двумя знаками, например, Рено обозначают принадлежность к определенному семейству, SR означает семейство Логан/Сандеро/Дастер. Четвертый знак ВИН (седьмой в общем порядке ВИН-кода) у "Рено Дастер" будет буквой А, D, G или H, каждая обозначает определенную комплектацию машины. Следующая буква – код модели двигателя, и последняя буква VDS у автомобиля Renault отвечает за тип трансмиссии.

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Девятая цифра – достаточно важная, так как она часто является так называемой контрольной цифрой ВИН-кода. Ее определяет сам автопроизводитель, и по ней часто можно понять, не поддельный ли VIN на этом автомобиле. Чаще всего девятая цифра представляет собой сумму определенных предыдущих цифр. Бывает, что автопроизводитель эту контрольную функцию 9-го знака не реализовывает, тогда на его месте будет стоять буква С. Иногда (например, у всех Ланосов) цифра или буква на 9-м месте означает особенности сборки конкретного экземпляра – так как кузов этого автомобиля мог быть сварен в Корее, Польше, Украине, а с конвейера он съехал в Запорожье.

Третья группа символов VIN-кода – это группа VIS, последние восемь знаков всего идентификационного кода. Первый знак в этой группе (10-й в целом) кодирует год выпуска. Это обще определенное кодирование, и это может быть как буква, так и цифра, например:

2001 – 1, 2002 – 2, 2003 – 3 и т. д. С 2010-го пошли буквы латиницы: А – 2010, В – 2011, С – 2012, D – с 2013 и т. д., но с пропуском букв I, O, Q, U и Z. Отметим, что некоторые производители (например, то же "Рено", "Мерседес-Бенц", "Тойота") год выпуска в ВИН-коде вообще не шифруют.

11-символ в общем отсчете отведен заводу, с конвейера которого выехал полностью готовый автомобиль. Например, в модели Ланос коды сборочных заводов такие: 0 – ЗАО "ЗАЗ" (Украина), A – Асака (Узбекистан), B – Инчхон (Корея), K – Кунсан (Южная Корея), I – (Индия), C – Чханвон (Китай), W – FSO (Польша).

Каждый автомобиль имеет VIN-код в двух-трех местах кузова. Как правило, это основные детали, которые невозможно заменить без следов

Последние пять-шесть знаков (в зависимости от бренда) общего VIN-кода – это то, что принято называть серийным номером машины. Автопроизводители ведут отсчет по-своему, например, с учетом рестайлингов и без, но для пользователя это значения не имеет, поскольку уточняющая информация содержится в первых группах кода.

Отдельная наука – места расположения идентификационного номера автомобиля на нем. Обычно пытаются выбрать место на одной из несущих деталей, заменить которую непросто – чтобы усложнить подделки и прочие незаконные манипуляции. Поэтому места бывают очень разными, но для упрощения поиска VIN-кода в не очень ответственных случаях (для подбора запчастей, оформления на СТО) его начали наносить на видном месте – на торпедо возле левой передней стойки кузова.

Поврежденный VIN-код на кузове – немалая проблема, даже если это всего лишь коррозия или последствия ДТП.

Рекомендация Авто24

Осведомленность владельца относительно основных данных VIN-кода поможет избежать недоразумений при контактах с представителем государственной власти. Именно тогда – а не во время покупки или оформления машины на вас – может оказаться, что VIN поврежден, перебит, не соответствует записи в документах и тому подобное. Поэтому обратите внимание на целостность номера на кузове и его соответствие всем записям в бумагах еще на этапе выбора подержанной машины. Возможно, будет смысл заказать профессиональную экспертизу.

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