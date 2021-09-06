Недавние наводнения в Европе и США неизбежно обернутся появлением на рынке подержанных автомобилей, которые были затоплены. Вот несколько советов, как их можно распознать и не приобрести себе хлопот, вместо транспортного средства.

Даже если на момент покупки автомобиль-утопленник исправно работает и не имеет очевидных признаков проблем, они обязательно появятся в ближайшем будущем.

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От воды больше всего страдают лакокрасочное покрытие, механические компоненты с подвижными деталями, мотор и трансмиссия, а особенно – электроника и электрика. Внимательный осмотр машины перед покупкой и знание этих советов помогут избежать возможных проблем.

1. Проверьте происхождение

Как правило, проблемные и потенциально проблемные автомобили транспортируют как можно дальше от места, где произошла высокая вода, чтобы покупателю даже в голову не пришло, что машина может иметь подобные проблемы. Если автомобиль прибыл из США, посетите сайт Carfax для бесплатной проверки повреждений от паводков на основе предыдущего состояния регистрации.

2. Используйте государственные базы данных

Проверить историю автомобиля также можно по государственным реестрам – для авто из США это национальная информационная системы прав собственности на автомобиль или служба проверки VIN Национального бюро страховых преступлений. Чистая история не является доказательством того, что автомобиль не был затоплен, а если история авто плохая – лучше отказаться от этой покупки. Подобные сервисы существуют и для европейских автомобилей: VINspy или AutoDNA помогут в этом.

3. Проведите проверку запаха

Если есть подозрения повреждения автомобиля водой, начните с “испытания на нюх” – если в салоне пахнет суслом, плесенью, грибком, сыростью – вряд ли это случилось из-за попадания нескольких капель дождя. Интенсивный запах дезодоранта может свидетельствовать, что один из вышеназванных запахов пытались замаскировать.

4. Проверьте текстиль

Хорошо проверьте ковры, обивку и запасные шины. Они затхлые, загрязненные или имеют признаки того, что они запеклись грязью? Или наоборот – они выглядят как только что замененные? В таком случае, этот автомобиль – не ваш вариант.

5. Проверьте под сиденьями

Поскольку во время высыхания поврежденной водой машины сиденья часто снимаются, они могут многое обнаружить. Найдите болты, которыми крепятся сиденья – они могут показать повреждения от выкручивания, ржавчину или другие признаки скрытия затопления.

6. Проверьте под капотом

Повреждение от воды часто выявляется простым поднятием капота. Мутное картерное масло, загрязненные бумажные воздушные фильтры, защита картера или внутренние крылья – это возможные признаки.

7. Проверьте свет

Проинспектируйте фары и задние фонари: есть ли доказательства воды внутри? Они туманны? Вода внутри главного или заднего фонаря не обязательно является признаком затопления. Иногда они протекают или образуют конденсат внутри, особенно в средах, склонных к резким перепадам температуры.

8. Проверьте закутки

Осмотрите углы под капотом, приборной панелью, в багажнике или внутри панелей кузова. Проведите пальцем по труднодоступным (а следовательно, трудным для чистки) местам. Там можно обнаружить обычную грязь или ил.

9. Проверьте гайки и болты

Ржавые головки винтов и болты под приборной панелью или в других скрытых местах могут быть признаками повреждения. Загляните под ковровое покрытие пола, если это возможно.

10. Проверьте ходовую часть

В днище машины имеются резиновые сливные пробки. Если они сняты – это не хорошо. Сняли ли резиновые сливные пробки с нижней стороны автомобиля? Посмотрите, есть ли признаки грязи в местах, куда она могла попасть лишь в случае затопления?

11. Тест-драйв

Наконец, испытайте автомобиль на тест-драйве, чтобы узнать, как он работает. Не забудьте проверить всю электронику на наличие признаков повреждения.

Немного подготовившись, вы сможете избежать автомобиля, поврежденного водой, и принять правильное решение.