Тропический шторм "Ида", нанесший серьезный ущерб штату Луизиана на юге США, обрушился также на штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Ураган унес жизни около полусотни человек и нанес очень значительный материальный ущерб. Тысячи домов и автомобилей оказались под водой.

Читайте также: Как победить запах в салоне автомобиля-утопленника: несколько советов

Очевидно, что большая часть затопленного автотранспорта вскоре может оказаться на аукционах, с которых украинцы охотно покупают подержанные “битки”.

Большое количество автомобилей очень серьезно пострадали от воды. Некоторые из них подтоплены частично, другие полностью. Также многие автомобили были повреждены в результате падения деревьев, столбов, крыш и прочего.

Покупка подтопленного автомобиля создает для нового владельца огромное количество проблем. Именно поэтому лучше воздержаться от приобретения такого авто.