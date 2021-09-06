Тропічний шторм "Іда", який завдав серйозної шкоди штату Луїзіана на півдні США, обрушився також на штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі.

Ураган забрав життя близько пів сотні людей та завдав дуже значних матеріальних збитків. Тисячі будинків та автомобілів опинились під водою.

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Очевидно, що більша частина затопленого автотранспорту невдовзі може опинитись на аукціонах, з яких українці охоче купують вживані “битки”.

Велика кількість автомобілів дуже серйозно постраждали від води. Деякі з них підтоплені частково, інші повністю. Також багато автомобілів було пошкоджено в результаті падіння дерев, стовпів, дахів та іншого.

Покупка підтопленого автомобіля створює для нового власника величезну кількість проблем. Саме тому краще утриматись від придбання такого авто.