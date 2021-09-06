Нещодавні повені у Європі та США неминуче обернуться появою на ринку вживаних автомобілів машин, що були затоплені. Ось кілька порад, як їх можна розпізнати та не придбати собі клопоту, замість транспортного засобу.

Навіть якщо на момент купівлі автомобіль-потопельник справно працює і не має очевидних ознак проблем, вони обов’язково з’являться у найближчому майбутньому.

Дізнайтесь також: Що може звогчіти в машині у вологу погоду

Від води найбільше страждають лакофарбове покриття, механічні компоненти з рухомими деталями, мотор і трансмісія, а особливо – електроніка та електрика. Уважний огляд машини перед купівлею та знання цих порад допоможуть уникнути можливих проблем.

1. Перевірте походження

Як правило, проблемні та потенційно проблемні автомобілі транспортують якнайдалі від місця, де трапилась висока вода, аби покупцеві навіть на думку не спало, що машина може мати подібні проблеми. Якщо автомобіль прибув із США, відвідайте сайт Carfax для безкоштовної перевірки пошкоджень від паводків на основі попереднього стану реєстрації.

2. Використовуйте державні бази даних

Перевірити історію автомобіля також можна за державними реєстрами – для авто із США це Національна інформаційна системи прав власності на автомобіль або служба перевірки VIN Національного бюро страхових злочинів. Чиста історія не є доказом того, що автомобіль не був затоплений, а якщо історія авто погана – краще відмовитись від цієї покупки. Подібні сервіси існують і для європейських автомобілів: VINspy або AutoDNA допоможуть у цьому.

3. Проведіть перевірку запаху

Якщо є підозри пошкодження автомобіля водою, почніть із “випробування на нюх” – якщо в салоні тхне суслом, цвіллю, грибком, сирістю – навряд чи це трапилось, через потрапляння кількох крапель дощу. Інтенсивний запах дезодоранту може свідчити, що один із вищеназваних запахів намагались замаскувати.

4. Перевірте текстиль

Добре перевірте килими, оббивку та запасні шини. Вони затхлі, забруднені або мають ознаки того, що вони запеклися брудом? Або навпаки – вони виглядають як щойно замінені? У такому разі, цей автомобіль – не ваш варіант.

5. Перевірте під сидіннями

Оскільки під час висихання пошкодженої водою машини сидіння часто знімаються, вони можуть багато чого виявити. Знайдіть болти, якими кріпляться сидіння – вони можуть показати пошкодження від викручування, іржу чи інші ознаки приховування затоплення.

6. Перевірте під капотом

Пошкодження від води часто виявляється простим підняттям капота. Мутне картерне масло, забруднені паперові повітряні фільтри, захист картера або внутрішні крила – це можливі ознаки.

7. Перевірте світло

Проінспектуйте фари та задні ліхтарі: чи є докази води всередині? Вони туманні? Вода всередині головного або заднього ліхтаря не обов’язково є ознакою затоплення. Іноді вони протікають або утворюють конденсат всередині, особливо в середовищах, схильних до різких перепадів температури.

8. Перевірте закутки

Огляньте кути під капотом, приладовою панеллю, у багажнику або всередині панелей кузова. Проведіть пальцем по важкодоступних (а отже, важких для чищення) місцях. Там можна виявити звичайний бруд або мул.

9. Перевірте гайки та болти

Іржаві головки гвинтів та болти під панеллю приладів або в інших прихованих місцях можуть бути ознаками пошкодження. Зазирніть під килимове покриття підлоги, якщо це можливо.

10. Перевірте ходову частину

У днищі машини є гумові зливні пробки. Якщо вони зняті – це не добре. Чи зняли гумові зливні пробки з нижньої сторони автомобіля? Подивіться, чи є ознаки бруду в місцях, куди він міг потрапити лише у разі затоплення?

11. Тест-драйв

Нарешті, випробуйте автомобіль у тест-драйві, щоб дізнатись, як він працює. Не забудьте перевірити всю електроніку на наявність ознак пошкодження.

Трохи підготувавшись, ви зможете уникнути автомобіля, пошкодженого водою і прийняти правильне рішення.