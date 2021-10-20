Аналогічна майже нова модель з кермом-штурвалом в Україні була продана десь за 180 тисяч доларів.

Найбільш швидка версія Tesla Model S Plaid була продана на аукціоні IAAI 18 жовтня 2021 року за 40,4 тисячі доларів. Цей сірий автомобіль з кермом-штурвалом – найбільш швидкий електричний седан у світі. З піковою потужністю у 1020 к.с. до першої сотні він розганяється всього за 2,1 секунди, а до максимальної швидкості у 250 км/год – за 9,23 секунди. В цього авто пробіг всього 5 миль, хоча це не точно.

Щоправда, в конкретної Tesla Model S Plaid був один серйозний недолік – автомобіль втоплений. Причому вода в машині була майже по самий дах – про це свідчить "ватерлінія", намальована працівниками страхової компанії.

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В салоні електромобіля – картина не для слабких духом. На сидіннях та картах дверей намул, сліди брудної води. Добре, що фото не передають запаху – швидше за все, салон машини добряче смердить.

Фото – bidfax.info

Для чого купили настільки явного потопельника за суму, рівної новому Nissan Leaf? Певне що для перепродажу. Якщо авто ретельно відновити, то його можна продати у кілька разів дорожче. Наприклад, нещодавно аналогічний майже новий Tesla Model S Plaid в Україні, швидше за все, був проданий за 185 тисяч доларів (звичайно, що торг був присутній). Про це свідчить видалена об'ява з позначкою "продано" на одному українському інтернет-ресурсі.

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