Инженерный и деловой гений, 33-летний создатель первого электрического гиперкара, успел получить контракты с крупнейшими автопроизводителями еще до выхода его автомобиля в продажу. Его часто сравнивают с Илоном Маском и эти аналогии вполне уместны, за исключением того, что Римац не столь публичное лицо, как Маск. Вот что о нем известно.

Первое, что нужно знать, это то, что основателя компании зовут Мате Римац, а название его компании произносится как "Римац". Визионер, изобретатель, дизайнер, новатор, страстный автолюбитель и блестящий пионер электрических гиперкаров – все это о Мате Римаце.

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Мате Римац основал компанию Rimac Automobili в 2009 году, ее первый серийный автомобиль еще не встретился со своим покупателем, но она уже оказалась во главе нового совместного предприятия Bugatti-Rimac, которое стало частью Porsche. А проектировать свой электрический суперкар Римац начал еще в 20-летнем возрасте.

Фото: Мате Римац / Motor1

Римац родился в городе Ливно (Босния и Герцеговина) в 1988 году, некоторое время жил с семьей в Германии, а затем перебрался в Хорватию. Там он закончил учебу и поступил в университет VERN в Загребе. Прежде чем ему исполнилось 18 лет, Мате выиграл несколько международных конкурсов по инновациям и техническому развитию в Германии, Южной Корее и Хорватии. Одним из первых его патентов на изобретение был iGlove – цифровая перчатка, которая могла заменить мышь и клавиатуру. Это было задолго до распространения сенсорных экранов.



Фото: Rimac e-M3 BMW 323i / Motor1

Еще в юности Мате увлекся автомобилями, а затем и гонками. Он построил спорткар с BMW 323i (E30) 1984 года выпуска и участвовал в местных выборах. Взрыв двигателя во время одного из заездов заставил Мате задуматься над альтернативой в виде электромотора. Свой электрокар Мате собрал сам, заказывая детали в Интернете. Так появился 600-сильный боевой электрокар Rimac e-M3.

В 2010 году Rimac e-M3 выиграл свои первые гонки против бензиновых автомобилей и его уникальный BMW, что стал электрическим, установил серию рекордов ускорения, признанных FIA и Книгой рекордов Гиннеса в 2011 году:

1/8 мили: 7,549 секунды;

1/4 мили: 11,808 секунды;

1/2 км: 13,714 секунды;

1 км: 23,260 секунды;

1 миля: 35,347 секунды.

Пока электрическая самоделка устанавливала рекорды, компания Rimac Automobili, которая до 2010 года состояла только из Мате и дизайнера Адриано Мудри, начала работу над проектом по производству первого электрического суперкара.

Фото: Rimac Concept_One / Rimac

Благодаря начальному финансированию членов королевской семьи Объединенных Арабских Эмиратов, Rimac Concept_One дебютировал на автосалоне во Франкфурте в 2011 году. Автомобиль был представлен с силовой установкой мощностью 1088 лошадиных сил, однако окончательная версия имела отдачу 1224 лошадиные силы.

Фото: Rimac Nevera / Rimac

Производство Concept_One остановилось только на восьми экземплярах, но Мате и его команда сейчас готовятся начать производство только представленного Rimac Nevera – своего второго электрического суперкара, уже гиперкара, с силовой установкой на 1940 лошадиных сил и максимальной скоростью 412 км/ч. Производство Nevera будет ограничено 150 экземплярами.

В интервью Automotive News Europe Мате Римац рассказал, что его амбициозный проект (вместе с последующим Bugatti) – станет основным поставщиком электрических и электрифицированных систем для всех основных производителей, особенно тех, кто хочет создавать высокопроизводительные электромобили.

Фото: Мате Римац с партнерами и коллегами / Motor1

Сейчас Rimac Automobili уже может похвастаться длинным циклом сотрудничества и совместных проектов, инициированных различными производителями автомобилей и поставщиками для разработки компонентов или целых систем электрической тяги. Вот официальные:

AMG

Aston Martin

Cupra

Ferrari

Hyundai

Jaguar

Koenigsegg

Magna

Mercedes-Benz

Pininfarina

Porsche

Renault

Сейчас в компании Rimac Automobili работает почти 1000 сотрудников, а ее оценочная стоимость составляет 795 миллионов евро. Компания не принадлежит Римацу безраздельно, он является владельцем доли в 37%, а остальные принадлежат Porsche (24%), Hyundai (12%) и другим инвесторам (27%).

Римац был назван хорватским предпринимателем года и вошел в рейтинг Forbes ТОП-30 в 2017 году. В январе 2020 года в беседе с Automotive News Europe Мате Римац отметил:

"Я чувствую наибольшую схожесть с Илоном Маском, но когда я пошел по этому пути, я также посмотрел на Николу Теслу; в конце концов, я хорват, как и он. Когда-то Кристиан фон Кёнигсегг и Горацио Пагани также были моими героями, но сегодня мы уже дружим и работаем вместе".