Інженерний і бізнесовий геній, 33-річний творець першого електричного гіперкара, встиг отримати контракти із найбільшими автовиробниками ще до виходу його автомобіля у продаж. Його часто порівнюють з Ілоном Маском і ці аналогії цілком доречні, за винятком того, що Рімац не настільки публічна особа, як Маск. Ось що про нього відомо.

Найперше, що потрібно знати, це те, що засновника компанії звуть Мате Рімац, а назва його компанії вимовляється як “Рімак”. Візіонер, винахідник, дизайнер, новатор, пристрасний автолюбитель і блискучий піонер електричних гіперкарів – усе це про Мате Рімаца.

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Мате Рімац заснував компанію Rimac Automobili у 2009 році, її перший серійний автомобіль ще не зустрівся зі своїм покупцем, але вона вже опинилась на чолі нового спільного підприємства Bugatti-Rimac, яка стала частиною Porsche. Та проєктувати свій електричний суперкар Рімац почав ще у 20-річному віці.



Фото: Мате Рімац / Motor1

Рімац народився у місті Лівно (Боснія і Герцеговина) у 1988 році, якийсь час жив з родиною у Німеччині, а потім перебрався до Хорватії. Там він закінчив навчання і вступив до університету VERN 'в Загребі. Перш ніж йому виповнилося 18 років, Мате виграв кілька міжнародних конкурсів з інновацій та технічного розвитку в Німеччині, Південній Кореї та Хорватії. Одним із перших його патентів на винахід був iGlove – цифрова рукавичка, яка могла замінити мишу та клавіатуру. Це було задовго до поширення сенсорних екранів.



Фото: Rimac e-M3 BMW 323i / Motor1

Ще замолоду Мате захопився автомобілями, а потім і перегонами. Він побудував спорткар з BMW 323i (E30) 1984 року випуску та брав участь у місцевих перегонах. Вибух мотора під час одного з заїздів змусив Мате замислитись над альтернативою у вигляді електромотора. Свій електрокар Мате зібрав сам, замовляючи деталі в Інтернет. Так з’явився 600-сильний бойовий електрокар Rimac e-M3.

У 2010 році Rimac e-M3 виграв свої перші перегони проти бензинових автомобілів і його унікальний BMW, що став електричним, встановив серію рекордів прискорення, визнаних FIA та Книгою рекордів Гіннеса у 2011 році:

1/8 милі: 7,549 секунди;

1/4 милі: 11,808 секунди;

1/2 км: 13,714 секунди;

1 км: 23,260 секунди;

1 миля: 35,347 секунди.

Поки електрична саморобка встановлювала рекорди, компанія Rimac Automobili, яка до 2010 року складалася лише з Мате та дизайнера Адріано Мудрі, розпочала роботу над проєктом з виробництва першого електричного суперкара.

Фото: Rimac Concept_One / Rimac

Завдяки початковому фінансуванню членів королівської родини Об’єднаних Арабських Еміратів, Rimac Concept_One дебютував на автосалоні у Франкфурті у 2011 році. Автомобіль був представлений з силовою установкою потужністю 1088 кінських сил, однак остаточна версія мала віддачу 1224 сил.

Фото: Rimac Nevera / Rimac

Виробництво Concept_One зупинилося лише на восьми примірниках, але Мате та його команда зараз готуються розпочати виробництво щойно представленого Rimac Nevera – свого другого електричного суперкара, вже гіперкара, з силовою установкою на 1940 кінських сил і максимальною швидкістю 412 км/год. Виробництво Nevera буде обмежено 150 екземплярами.

В інтерв'ю Automotive News Europe Мате Рімац розповів, що його найамбітніший проєкт (разом із наступним Bugatti) – стати основним постачальником електричних та електрифікованих систем для всіх основних виробників, особливо тих, хто хоче створювати високопродуктивні електромобілі.

Фото: Мате Рімац з партнерами та колегами / Motor1

Наразі Rimac Automobili вже може похвалитися довгим циклом співпраці та спільних проєктів, ініційованих різними виробниками автомобілів та постачальниками для розробки компонентів або цілих систем електричної тяги. Ось офіційні:

AMG

Aston Martin

Cupra

Ferrari

Hyundai

Jaguar

Koenigsegg

Magna

Mercedes-Benz

Pininfarina

Porsche

Renault

Наразі в компанії Rimac Automobili працює майже 1000 співробітників, а її оціночна вартість становить 795 мільйонів євро. Компанія не належить Рімацу безроздільно, він є власником частки у 37%, а решта належить Porsche (24%), Hyundai (12%) та іншим інвесторам (27%).

Рімац був названий хорватським підприємцем року та увійшов до рейтингу Forbes ТОП-30 у 2017 році. У січні 2020 року в бесіді з Automotive News Europe Мате Рімац зазначив:

“Я відчуваю найбільшу спорідненість з Ілоном Маском, але коли я пішов цим шляхом, я також подивився на Ніколу Теслу; зрештою, я хорват, як і він. Колись Крістіан фон Кенігсегг та Гораціо Пагані також були моїми героями, але сьогодні ми вже дружимо і працюємо разом”.