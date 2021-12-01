У 1993 році компанія Bugatti показала на Женевському автосалоні концепт EB 112, якому не вдалось втілитись у серійну модель, через банкрутство компанії. Але, завдяки цьому, три прототипи автомобіля, що збереглися до наших днів, стали надзвичайно цінними та бажаними для колекціонерів. І один з них зараз можна купити.

До того, як Bugatti викупила Volkswagen Group, французький автовиробник був під управлінням Романо Артіолі. Саме під час його правління були виготовлені нині легендарний Bugatti EB 110 і трохи менш відомий EB 112 Concept.

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У 1990-х роках були розкішні седани – Rolls-Royce та Bentley, були швидкісні суперкари, але це були два окремих сегменти, які в Bugatti вирішили об’єднати в одному автомобілі. Коли в Женеві французи представили Bugatti EB 112 Concept, до виходу Porsche Panamera залишалось довгих 16 років.



Фото: Bugatti EB 112 Concept у супроводі пари Bugatti EB 110 / Schaltkulisse

Дизайн автомобіля був розроблений Джорджетто Джуджаро, якого Артіолі попросив використати стилістику історичних моделей Bugatti. Ці натяки на минуле можна побачити в “хребті” у стилі Type 57 SC Atlantic, а також в елементах дизайну, запозичених у Tipo 55, Tipo 32 та інших. А колеса суперседана є відлунням Bugatti Royale.

На сьогодні відомо про існування лише трьох ходових прототипів Bugatti EB 112, а екземпляр, виставлений на продаж Schaltkulisse в Німеччині, є другим з них.

Фото: Bugatti EB 112 Concept / Schaltkulisse

Bugatti EB 112 Concept отримав 6-літровий 60-клапанний мотор V12, який розвивав потужність у 450 к.с., що дозволяло йому розігнатися до 100 км/год усього за 4,3 секунди та досягати максимальної швидкості у 300 км/год. За словами Артіолі, він керувався як картинг і був навіть цікавішим за середньомоторний EB 110, хоча мало хто зміг перевірити цю заяву, оскільки лише один екземпляр прототипа був завершений до того, як компанія збанкрутувала.

Шасі EB 112 під номером 39001 було виготовлено компанією Italdesign, тоді як інші два автомобілі (шасі № 39002 і № 39003) мали бути виготовлені компанією Bugatti на своєму заводі в Кампогальяно, але збудувати встигли лише цей, із номером шасі № 39002. Після продажу компанії, цей прототип був доправлений до швейцарського дилера Bugatti, компанії Chevalley.

Сьогодні на одометрі автомобіля усього 3900 км, він ідеально зберігся та має повністю робочий стан. Вважається, що він володів лише однією людиною (це не помилка), а зараз може перейти до нового власника. Продавець не вказує ціну надзвичайно рідкісного Bugatti, але такий “єдиноріг” не може бути дешевим.