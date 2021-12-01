В 1993 году компания Bugatti показала на Женевском автосалоне концепт EB 112, которому не удалось воплотиться в серийную модель из-за банкротства компании. Но, благодаря этому, три прототипа автомобиля, которые сохранились до наших дней, стали чрезвычайно ценными и желанными для коллекционеров. И один из них сейчас можно купить.

До того, как Bugatti выкупила Volkswagen Group, французский автопроизводитель был под управлением Романо Артиоли. Именно во время его правления были изготовлены ныне легендарный Bugatti EB 110 и чуть менее известный EB 112 Concept.

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В 1990-х годах были роскошные седаны – Rolls-Royce и Bentley, были скоростные суперкары, но это были два отдельных сегмента, которые в Bugatti решили объединить в одном автомобиле. Когда в Женеве французы представили Bugatti EB 112 Concept, до выхода Porsche Panamera оставалось долгих 16 лет.



Фото: Bugatti EB 112 Concept в сопровождении пары Bugatti EB 110 / Schaltkulisse

Дизайн автомобиля был разработан Джорджетто Джуджаро, которого Артиоли попросил использовать стилистику исторических моделей Bugatti. Эти намеки на прошлое можно увидеть в ”хребте” в стиле Type 57 SC Atlantic, а также в элементах дизайна, позаимствованных у Tipo 55, Tipo 32 и других. А колеса суперседана являются отголоском Bugatti Royale.

На сегодня известно о существовании лишь трех ходовых прототипов Bugatti EB 112, а экземпляр, выставленный на продажу Schaltkulisse в Германии, является вторым из них.

Фото: Bugatti EB 112 Concept / Schaltkulisse

Bugatti EB 112 Concept получил 6-литровый 60-клапанный мотор V12, который развивал мощность в 450 л.с., что позволяло ему разогнаться до 100 км/ч всего за 4,3 секунды и достигать максимальной скорости в 300 км/ч. По словам Артиоли, он управлялся как картинг и был даже интереснее среднемоторного EB 110, хотя мало кто смог проверить это заявление, поскольку только один экземпляр прототипа был завершен до того, как компания обанкротилась.

Шасси EB 112 под номером 39001 было изготовлено компанией Italdesign, тогда как другие два автомобиля (шасси № 39002 и № 39003) должны были быть изготовлены компанией Bugatti на своем заводе в Кампогаллиано, но построить успели лишь этот, с номером шасси № 39002. После продажи компании, этот прототип был доставлен к швейцарскому дилеру Bugatti, компании Chevalley.

Сегодня на одометре автомобиля всего 3 900 км, он идеально сохранился и имеет полностью рабочее состояние. Считается, что он владел лишь одним человеком (это не ошибка), а сейчас может перейти к новому владельцу. Продавец не указывает цену чрезвычайно редкого Bugatti, но такой “единорог” не может быть дешевым.