Bugatti Sur Mesure становится официальной программой кастомизации в ответ на постоянный рост спроса на персонализированные творения Bugatti. Первый официальный продукт Sur Mesure черпает вдохновение из славы исторической модели Bugatti Grand Prix.

Через 112 лет, после рождения Bugatti во французском городе Мольсхайм, три определяющих элемента остаются центральными: наследие, инновации и ручная работа наивысшего уровня мастерства. Все три ценности воплощены в единичном проекте Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix, посвященном победе Луи Широна на Гран-при Франции в 1931 году.

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Специалистам подразделения кастомизации Bugatti понадобилось четыре месяца, чтобы создать два новых оттенка красок, специально для версии Grand Prix. Еще девять месяцев ушло на создание кожаной обивки, а карбоновый салон создавался круглый год. Этот автомобиль полностью изготовлен вручную. Вся графика на кузове, как и вышивка в салоне, также ручной работы.

В команде Bugatti Sur Mesure ("по заказу") работает 15 человек, а работа над Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix была начата еще весной прошлого года. Все проекты по кастомизации занимают больше года. В настоящее время в работе находится эксклюзивный Divo.

Фото: Bugatti Chiron Pur Sport Grand Prix от Bugatti Sur Mesure / Bugatti

Сколько стоила индивидуализация гиперкара заказчику, не сообщается, но Bugatti Chiron Pur Sport это версия Chiron с ограниченным тиражом в 60 экземпляров и ценой от 3 миллионов евро. Можно предположить, что с особым тюнингом авто стоит на 50–100% дороже. Это один из самых мощных и быстрых автомобилей планеты. Расположенный на задней оси мотор W16 8.0 с четырьмя турбинами генерирует мощность в 1500 лошадиных сил и позволяет ускоряться до 100 километров в час в 2,1 секунды и развивать максимальную скорость в 350 километров в час.